¡Qué arte de uñas!

Amparo tiene 70 años y siempre se ha pintado las uñas. Pero en los últimos meses ha dejado de lado los colores serios y uniformes ... animada por la chica del centro de estética al que va. Ahora luce flores, corazones, lunares... hasta se ha atrevido con las que ha puesto de moda la modelo estadounidense Hailey Bieber, las glaseadas. «¡Como los dónuts!», ríe.

Lo que Amparo deja que le hagan en sus manos ahora se llama 'nail art' y es la última moda en manicuras. «Llegó hace diez años, pero no ha pegado fuerte hasta hace más o menos cinco», explica la vasca Sofía García, experta en esta disciplina y formada con los mejores profesionales. ¿La culpa? «En gran medida, Rosalía», la cantante. Cuando saltó a la fama, su imagen llamó mucho la atención y, sobre todo, sus manos: llevaba las uñas extralargas y muy decoradas, barrocas... Entonces, lo que la gente pedía era bastante menos ostentoso: uñas cortas, tonos suaves...

Ampliar Las uñas de Rosalía durante la gala 62ª de los Grammy en enero de 2020. AFP

La artista catalana era todo lo contrario: hubo algunas decoraciones que incluso transformaron sus uñas en garras doradas o en auténticas joyas con aplicaciones de piedras preciosas. De lo más 'kitsch'. La responsable de todo ello era Maritza Paz, una joven peruana establecida en Cerdanyola, que hoy no da abasto a repartir citas por WhatsApp. Es autodidacta y aprendió lo que sabe a base de tutoriales de Youtube. Pero García no: «He hecho un montón de cursos, he perdido la cuenta», asegura.

Y hace hincapié en ello: «Es importante que quien te haga estas manicuras esté bien formada». Cuando esto no sucede, llegan los problemas: uñas acrílicas que dañan la real, pulidos excesivos que las debilitan al máximo, heridas al cortar mal las cutículas... Por eso, hay que elegir muy bien el profesional al que acudir.

My Little MoMó es el salón madrileño preferido por las 'influencers'. Allí van algunas como Marta Carriedo y Paula Ordovás. Llevan desde 2011. «Las clientes que nos suelen pedir diseños 'nail art' son, sobre todo, mujeres de entre 28 y 35 años», desvelan. Aunque la manicurista vasca advierte de que las «abuelas» también se animan «y son más arriesgadas».

Material especial

En el centro madrileño, si es la primera vez que alguien prueba con este servicio, les aconsejan diseños «poco recargados». Los más sencillos, pero resultones son «diseños de puntos o formas minimalistas». También las manicuras francesas de colores: esas en las que la uña esta de un color muy natural, pero la punta o la luna, en rojo, azul, verde... Y luego, ir complicándose más.

«En realidad, se puede hacer de todo», explica García. No hay límite, más allá de la habilidad de la experta y las herramientas. «Yo uso el torno mucho pero requiere mucha delicadeza porque se usa para pulir la uña y si te pasas, puedes hacer daño a la clienta». Asimismo, hay que tener «brochas y pinceles especiales de diferentes grosores». No valen los de pintar acuarela ni los de maquillarse.

Y luego, hay que tener los esmaltes adecuados. Los tradicionales que tenemos todos en casa y que secan al aire «están pasados». Ahora, con lo que más y mejor se trabaja, tanto en un centro especializado como en nuestra propia casa, es con pintaúñas «en gel», que no se secan, «se curan» con una «lámpara de luz led». Esta los endurece y duran semanas.

También se piden muchos las uñas acrílicas, que son como una capa que se pega a nuestra uña natural y luego se pinta. Es una extensión y son muy buena opción cuando la materia prima que tenemos de serie es blandita... O cuando queremos uñas muy largas. Por ejemplo, las de la Rosalía de los inicios «¡porque ahora se las ha cortado!», exclama García. Aunque esto no impide que se puedan decorar.

Las peticiones de diseños son muy variable, pero también estacionales. Estas semanas previas a San Valentín, la vasca ha hecho «millones de corazones». En verano, «arrasan las palmeras y los colores más vibrantes», incluidos los neón. En otoño, las hojas en tonos marrones...

- ¿Qué es lo último en llegar?

- El encapsulado

Se trata de un método más complicado para realizar los diseños en los que el elemento protagonista «confetti, flores, estrellas... hasta espermatozoides»- queda como si estuviera protegido en una cápsula dentro de nuestra uña. Se hace «en gel».