La muñeca Barbie da el salto al cine y pinta de rosa las vacaciones

El estreno de la película 'Barbie' este viernes ha despertado un auténtico furor por la veterana muñeca de Mattel. El proyecto se puso en ... marcha en 2014, cuando se anunció un filme que tendría a este juguete como personaje principal pero convertido en una mujer de carne y hueso. Sin embargo, el camino no ha sido de color de rosa: a lo largo de nueve años ha tenido que sortear diferentes obstáculos. Entre ellos, el de su protagonista, que primero iba a ser Amy Schumer, luego Anne Hathaway y, finalmente, Margot Robbins.

La trama del filme que dirige Greta Gerwig no se ha desvelado en su totalidad, lo único que se sabe es que una Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca después en una aventura en el mundo real. Por supuesto, tendrá a su Ken, al que dará vida el actor Ryan Gosling, aunque no se sabe qué papel jugará en esta historia que parece que va empoderar a una figura criticada por su sexualización y supuesto apoyo a la cultura machista.

Esta producción, una de las más esperadas del año, ha dejado todo un rastro de anécdotas a su paso. Entre ellas, la escasez de pintura rosa que se generó durante el rodaje. Gerwig decidió que todos los escenarios tenían que ser de ese color y el equipo compró cantidades industriales de pintura Rosco, una maniobra que acabó en una rotura de stock para la marca. También Mattel se ha puesto las pilas para inundar escaparates de medio mundo con la muñeca. En junio puso a la venta una colección creada en exclusiva para la película.

Pero ese amor por el personaje se ha contagiado más allá. La compañía ha lanzado toda una serie de productos temáticos con más de cien marcas asociadas de moda, belleza y accesorios. Hasta Versace se ha apuntado a la Barbiemanía al vestir a la cantante Dua Lipa para el videoclip de su canción 'Dance in the night', que forma parte de la banda sonora del filme.

Todo esto forma de una orquestada estrategia de marketing que también marca los nuevos tiempos que corren en Mattel. «Hasta hace algún tiempo, se puede decir que vivía de espaldas a su propia influencia, asumía el éxito de la muñeca pero sin esa mirada irónica que parece que tendrá la película», señala Fernando de Córdoba, estratega de marca, contenidos y narrativa, y autor del libro 'Los secretos de las marcas'. En cambio, ahora ha aprendido a reírse de sí misma y a no tomarse demasiado en serio.

La clave de su éxito

Barbie nació el 9 de marzo de 1959 en Estados Unidos. Su creadora fue Ruth Handler, que se percató de que su hija prefería muñecas con características adultas en vez de infantiles. Le propuso a su marido, confundador de Mattel crear una Su principal referente fue otra muñeca sexy de origen alemán que la mujer descubrió en un viaje a Suiza. Se llamaba Bild Lilli y no era para niños: se vendía para hombres y estaba inspirada en un mito del cine, la actriz Marlene Dietrich.

Ampliar Diferentes Barbies de Mattel. Adobe Stock

En estas seis décadas, Barbie ha conseguido surfear la ola sin caerse, todo un triunfo. Se estima que cada minuto se despachan un centenar. El año pasado, los ingresos brutos procedentes de su venta fueron de casi 1.500 millones de dólares. ¿Cómo explicar este éxito? La primera, apunta De Córdoba, fue ver el vacío que existía en el mundo de los muñecos. «Eran todos bebés y el futuro que ofrecía a las niñas era el de cuidadoras y madres. Barbie, en cambio, abrió otras puertas: «Presentaba un futuro distinto en el que podían ser mil cosas: doctoras, azafatas, deportistas… Era algo totalmente distinto».

Luego, pisar el acelerador en el momento necesario para adaptarse a los tiempos modernos. «Hubo momentos en los que no estaba por detrás de la sociedad, pero tampoco por delante», explica el experto. Sin embargo, en los últimos años, «con el feminismo de nueva ola y una nueva generación de jefes se ha visto un cambio en Barbie». A sus profesiones, marcadamente femeninas, se ha añadido un nuevo repertorio sin límites, es política, investigadora, informática…

«Y luego se ha integrado muy bien también en la cultura popular. Es una 'love mark', tiene seguidores, ha abrazado la cultura drag, se ha acercado a la sociedad, ha lanzado modelos para acercarse a diferentes realidades físicas… En resumen, ha asumido que no solo es un juguete, que a través de ella, los niños construye la visión de la sociedad y que verse reflejados en ella es muy importante».