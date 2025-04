'Deadline', 'open to work', 'cover letter'... El inglés, en la oficina

Yolanda Veiga Martes, 15 de noviembre 2022, 00:39 | Actualizado 01:23h. Comenta Compartir

Si hace mucho que no presenta un currículum, acepte unos consejos, porque este papel con sus méritos profesionales puede ser la llave que le abra ... la puerta a un nuevo trabajo... o se la cierre antes de llegar siquiera a la entrevista personal. No se alargue con la retahíla de cursos y cursillos desde la niñez y ponga en valor su experiencia laboral, ojo con las fotos (no mande un 'selfie', vaya) y con la redacción: no es solo que no se le cuelen faltas de ortografía (obvio), sino que debe parecer que está escrito hoy y no hace diez años. Para que eso quede claro, un consejo: incluya algún término en inglés. Da igual que sea unted reacio a la 'injerencia', «el inglés, aunque ha tardado en llegar más que a otros países, ha llegado muy fuerte. No es solo la lengua de los negocios, se ha impuesto también en la gestión de equipos», asegura Silvia Puente, responsable de selección de personas del Grupo Evolus.

Tal vez en poco tiempo ella misma ya no diga así su cargo. «No es raro ver ya en España empresas que buscan un 'sales manager' (responsable de ventas) y, en lugar de hablar de atención al cliente, se ha popularizado el término 'customer service'», explica la especialista. Y no, dice, no es una moda. «El uso de anglicismos es algo pragmático que aporta este idioma. Es rápido, fácil y barato no traducir. Además, el español es un idioma con muchas florituras, pero el inglés es más directo. Los jóvenes lo tienen muy interiorizado y ya no hablan de becas, por ejemplo, sino de 'internship'». Las redes sociales le han dado al inglés el impulso definitivo en el ámbito laboral. «Una oferta de trabajo con términos en este idioma universal tiene más opciones de visualizaciones internacionales», advierte Puente. Por eso, el inglés ya no es ese plus que era antes en los currículums. Es ya una necesidad. «En los grupos de selección de personal ya no reclutamos, estamos 'hiring'; la gente no busca trabajo, está 'open to work'; no se rellenan solicitudes, sino 'application form'; y la carta de presentación que enviamos se llama ya 'cover letter'», enumera la responsable de Grupo Évolus, quien advierte de la importancia de que conozcan estos términos «tanto los contratantes como los candidatos». «No nos tiene que extrañar si nos citan para una 'call' (llamada o videollamada) o si en la oficina nos piden que entreguemos una documentación que tenga un determinado 'deadline' (fecha de entrega)». – A este paso ya no van a quedar autónomos, con tanto 'freelance' suelto por ahí... – Va por gremios. Pero en cualquier profesión en la que se trabaje con ordenadores (informáticos, diseñadores digitales, marketing...) ya nadie se autodenomina autónomo, sino 'freelance'. – ¿Si no pones anglicismos en el currículum no eres nadie? – Conviene ponerlos, pero no hay que abusar. Si a un seleccionador le llaman la atención es que has puesto demasiados. Aquí algunos términos de uso cada vez más cotidiano en el entorno laboral, más allá de los ya incorporados hace tiempo como 'sponsor' (patrocinador), 'senior' (empleado con gran experiencia laboral) o 'brainstorming' ('lluvia de ideas'). 'Networking' Estrategia que busca crear nuevas alianzas y ampliar la red de contactos profesionales de una firma para, así, detectar potenciales clientes y colaboradores. 'Outsourcing' Proceso de movilizar recursos ('resources') hacia una empresa externa mediante un contrato con el fin de que esta se haga cargo de parte de la actividad o producción. En castellano se dice 'subcontratación', 'externalización' o 'tercerización'. 'Branding' Disciplina a cargo de la construcción y gestión de las marcas. 'SEO' (Search Engine Optimization) Proceso que pretende mejorar la visibilidad de un sitio web tras optimizar ('optimize') su contenido mediante palabras clave ('key words'). 'Engagement' Alude al nivel de compromiso o fidelidad del cliente con la marca. 'Staff' Equipo de personas que se encargan de una cosa. 'Headhunter' Especialista en buscar, encontrar y seleccionar ejecutivos y profesionales para altos cargos. 'Briefing' Asamblea o reunión que pretende informar y definir las pautas y tareas de todos los profesionales involucrados en un determinado esquema de trabajo. Los anglicismos más utilizados al hablar 'Preply': Aplicación de aprendizaje de idiomas 'online' que ha elaborado un listado de los anglicismos más utilizados en el día a día en España. Y no, ninguno tiene que ver con el ámbito laboral.

'Casual': Se pronuncia como 'cásual' y denomina todo aquello con carácter informal, relajado o desenfadado.

Test: Con la pandemia se volvió de uso cotidiano. La RAE la incluye.

'Casting': Aunque la palabra audición todavía se utiliza para referirse a una prueba para un papel de cine o del espectáculo.

'Spoiler': Cuando alguien te cuenta el final de algo y te estropee la sorpresa.

'Bacon': La RAE ha incluido beicon o bacón (tocino de cerdo).

'Mail' Correo electrónico.

'Celebrity': En revistas y programas televisivos se usa a pesar de que la forma correcta es celebridad.

Temas

RAE Real Academia Española