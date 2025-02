¿Nunca has usado TikTok? Guía para iniciarte sin que te quite más tiempo del que quieres

Más de mil millones de personas en el mundo utilizan TikTok. La red social china es asidua de los titulares: por su imparable crecimiento; porque está en el punto de mira de muchos gobiernos, que han prohibido a sus funcionarios descargarse esta aplicación; por el ... bofetón que un chaval le dio a una chica en directo y por el que ha sido condenado a un año de cárcel... Yo, confieso, no me he asomado jamás a TikTok.

No había sentido la necesidad de hacerlo hasta que los compañeros del periódico me enseñaron algunos de esos clips de un minuto donde te explican tan bien la noticia del día: información fidedigna en un formato tan atractivo como el del vídeo corto. Pero revisando las estadísticas de uso de TikTok se me encienden las alarmas: hora y media al día. «Es un devorador de tiempos. Al ser tan fácil de usar y tan visual, empiezas a dar 'likes' y te olvidas del tiempo. Es una red muy potente, especialmente para los más jóvenes», alerta el psicólogo Guillermo Fouce.

Pero, ¿hay forma de utilizar TikTok sin engancharse y sin perder el tiempo viendo contenido que, en realidad, no nos interesa? Sí, la hay. Aquí unas ideas.

¿Qué voy a encontrar?

«Cuando surgió en 2016 era una red social de bailes, karaoke, playbacks, vídeos de 15 segundos... Pero en 2020 cambió y ya se pueden encontrar ahí muchas cosas interesantes ¡y educativas! Desde lecciones para aprender idiomas o lenguaje de signos a consejos para invertir en bolsa o para arreglar un grifo o una clase de Historia con un divulgador que te explica en minutos la vida en la antigua Roma», abre el abanico de posibilidades José Martín Aguado, miembro del equipo de Empantallados.com, una plataforma sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a padres y madres a educar en el mundo digital.

Si eres creador de contenidos Utiliza música «Cuando salió la canción de Shakira, muchos creadores la utilizaron en sus vídeos porque se había viralizado. La propia aplicación te dice lo que está en tendencia», explica José Martín Aguado, experto en redes sociales de Empantallados.

No busques la perfección «Para hacerlo visualmente atractivo no tiene que ser perfecto. En TikTok no se utilizan grandes cámaras ni micrófonos...».

El tono «El contenido de esta red social es muy informal, la gente acude a ella en busca de entretenimiento, de ahí el tono. En el caso de los medios de comunicación, deben ser didácticos y, a la vez, entretener a la audiencia».

Duración «Los vídeos de 1 minuto funcionan muy bien, pero también los de 2 o 3. El 95% de la gente que los ve pone un 'like' o lo comparte... Los usuarios son muy activos».

¿Por qué engancha tanto?

«Es la red con mayor penetración por esa mezcla de contenidos muy visuales y, a la vez, rápidos, efímeros. Además, es muy fácil de usar: te registras, subes un vídeo y lo puedes ver inmediatamente. Por otro lado, los 'likes' te conectan con los otros y eso es muy potente», señala Fouce, presidente de Psicólogos sin Fronteras.

¿Cómo ver solo lo que me interesa?

Para acortar el camino, hay que definirlo desde el inicio. «Cuando te registras te preguntan tus gustos: animales, deporte, Economía, Historia, Arte... Y a partir de esa selección, TikTok te muestra vídeos que te pueden gustar», señala Martín Aguado.

¿Cómo dar esquinazo a los vídeos absurdos?

«Cuesta, pero hay que educar al algoritmo para que no veamos contenido absurdo. Hay dos maneras de hacerlo. Por un lado, empezar a seguir a usuarios que creen contenidos que nos gustan. Para ello, en la lupa introducimos términos asociados con la búsqueda que nos interesa, 'ciencia', por ejemplo. 'Bicheamos' y vamos valorando: 'Ah, pues este es bueno en Física Nuclear' y le das a 'me gusta' o le sigues. El algoritmo lo tendrá en cuenta para mejorar los resultados que te ofrece. ¿Y qué pasa si aún así sigue apareciendo contenido no deseado? Pues que podemos darle a 'no me interesa'. El algoritmo puede tardar un tiempo en ajustarse, pero es de los más potentes que existen», asegura el portavoz de Empantallados.

Stop: limita el tiempo

Precisamente por esa avalancha de contenidos y vídeos que se suceden sin parar, «el precio de TikTok es que te puedes enganchar», alerta Fouce. «Podemos configurar la 'app' para que al cabo de diez minutos, por ejemplo, nos mande un aviso del tiempo que llevamos. Ese aviso se puede repetir al cabo de otros diez minutos, de veinte...», propone Martín Aguado. Y predica con el ejemplo: «Yo tengo limitado el uso a quince minutos al día».