Estas funciones de Instagram y TikTok 'protegen' a tus hijos

El número de menores con acceso a las redes sociales (a través del móvil) crece cada vez más. Algunos de ellos por debajo del mínimo de 13 años que marcan las condiciones de uso de Messenger, Instagram o Tiktok. Sea como fuere, dichas plataformas no ... han dejado de implementar funcionalidades para proteger a los más jóvenes; máxime tras la investigación publicada por The Wall Street Journal hace unas semanas, que alertó de la presencia de redes pedófilas en la aplicación de las fotografías y las 'stories'.

Filtros de contenido inapropiado

Una de las vías por las que los pedófilos entraban en contacto era el sistema de recomendaciones de Instagram, al que alude una de las funciones más relevantes que en breve llegarán a todos los usuarios de la red social: la gestión de recomendaciones. Los adolescentes podrán ocultar aquellas publicaciones en las que no estén interesados: «Cuando marques 'No me interesa' en cualquiera de las publicaciones de la pestaña 'Explorar', evitaremos mostrarte contenido similar en otros lugares de la aplicaciones donde también hacemos recomendaciones, como los 'reels' o las búsquedas», describe Meta en su sitio oficial.

Otra opción de interés en cuanto a control parental -dentro de Instagram- es la posibilidad de ocultar comentarios o mensajes directos que contengan palabras específicas. En lo sucesivo, los términos, etiquetas o emoticonos que introduzcamos en el apartado de 'Palabras y frases' (dentro de los ajustes de privacidad), se aplicará también a las imágenes o vídeos recomendados. Esto alejará de los menores contenidos subidos de tono o sensibles por algún motivo: si nuestro hijo tiene problemas de alimentación, por ejemplo, sería una buena idea que filtrase todas las publicaciones marcadas con el 'hashtag' #fitness.

Algo similar acaba de implantar otra de las aplicaciones más populares entre los adolescentes: TikTok. Gracias a su herramienta 'Sincronización familiar', los padres pueden filtrar vídeos mediante palabras clave o etiquetas específicas. Es más, dichos términos se suman a una base de datos con la que los responsables de la red social identificarán contenidos relacionados de forma automática, los cuales no se mostrarán en ningún caso a usuarios comprendidos entre los 13 y los 17 años.

Gestión del tiempo de uso

'Sincronización familiar' es la respuesta de TikTok al 'Centro para familias' de Meta: ambos incluyen toda clase de opciones para que los padres supervisen el uso que sus hijos hacen de las distintas redes sociales. Uno de los aspectos fundamentales es el tiempo que pasan mirando a la pantalla en lugar de estudiar, socializar en el mundo real (que no virtual) o realizar alguna actividad física. A dicho respecto, los progenitores pueden consultar cuántos minutos diarios acumula su hijo en Instagram y fijar un límite de tiempo (de 30 minutos a 3 horas) que no podrá superar.

Instagram también busca que los propios menores sean conscientes de sus excesos, por lo que les informará periódicamente del tiempo que llevan conectados a través de la función 'Tómate un respiro'. «Si alguien ha estado haciendo 'scroll' -deslizando el dedo por la pantalla- durante cierto tiempo, le preguntaremos si quiere tomarse un descanso y le sugeriremos que fije recordatorios para hacerlo periódicamente en el futuro. También les mostraremos consejos de expertos para ayudarles a desconectar», explica Adam Mosseri, cabeza visible de Instagram.

Mosseri también ha introducido el llamado 'modo silencio' de Instagram: si el adoslecente necesita concentrarse en sus tareas o se encuentra en un momento inoportuno, no tiene más que activarlo para dejar de recibir notificaciones. Sus amigos verán el mensaje 'en modo silencio' en su perfil y recibirán respuestas automáticas en caso de que le escriban por privado.

Protección frente a desconocidos

En Messenger o Instagram, cualquiera puede enviar un mensaje directo a otro usuario sin necesidad de tenerlo agregado como amigo. Esto ha dado lugar a situaciones comprometidas en el pasado: adolescentes que reciben fotos subidas de tono sin previo aviso; comunicaciones insistentes por parte de desconocidos... No extraña que el intercambio de mensajes en las redes sea la cuestión que más preocupa a los padres.

Por fortuna, a partir de ahora Meta limitará los 'DM' no deseados: si alguien escribe a un menor con el que no tiene relación, dicho mensaje llegará directamente al apartado de 'solicitudes' y no podrá contener fotos ni vídeos (sólo texto). Sea como fuere, los expertos recomiendan hablar con los hijos por adelantado: recordarles que nunca deben entablar contacto con desconocidos y mucho menos enviarles contenido multimedia con el que posteriormente puedan chantajearlos o colocarlos en una posición delicada.