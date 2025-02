Así es ChatGPT, la Inteligencia Artificial que revoluciona Internet

Isaac Asenjo Madrid Martes, 3 de enero 2023 | Actualizado 26/01/2023 09:48h. Comenta Compartir

No es el caso, pero podría suceder que las líneas que usted está leyendo hubieran sido escritas por una Inteligencia Artificial (IA). Probablemente no se ... daría cuenta, no notaría la diferencia porque no comete faltas de ortografía y utiliza un lenguaje similar al que usa un periodista. ChatGPT asombra a quienes 'cacharrean' con este chat virtual gratuito creado por OpenAI, y Twitter se llena de ejemplos de las múltiples posibilidades sobre la amplia gama de temas que abre esta innovación: preguntas, reflexiones, análisis, acertijos y claro, entre tanta actividad también se cuelan algunos errores, sobre todo matemáticos y de razonamiento inferencial. «Tiene sus límites, pero su capacidad para interpretar y cumplir con las peticiones es impresionante. Como la mayoría de herramientas de IA las respuestas nunca son perfectas. Sin embargo, lo que la diferencia del resto es que consigue que sea difícil saber si es la IA o un humano quien ha escrito la respuesta», explica Eric Crowley, experto de la consultora tecnológica GP Bullhound.

Aunque todo esto de la IA es algo complejo, el modo de uso de ChatGPT es bastante fácil: accedemos a la página chat.openai.com, abrimos una cuenta con email y contraseña y empezamos a chatear con el robot. El algoritmo de aprendizaje automático cuenta con al menos 750.000 parámetros distintos que se cruzan entre redes neuronales artificiales de conceptos para generar contexto, sintaxis y gramática y saber qué responder. También tiene 'memoria', así que si quieres más detalles, solo tienes que pedirle que amplíe cualquiera de los resultados anteriores. «No hace falta hacer una pregunta cerrada, sino que puedes seguir dialogando 'como una persona', y en función de esto te devuelve la petición. No sabe que ganó Messi A diferencia de los ya conocidos asistentes de voz virtuales Alexa o Siri «este no suele quedarse sin respuestas», asegura Toni Villaró, consultor SEO de Rocket Digital y especialista en inteligencia artificial. El experto distingue este chatbots de otros de tecnología similar en los que «te suelen dar resultados obtenidos de Google». Sin embargo a ChatGPT «le puedes pedir que escriba un cuento que hable sobre la Guerra Civil escrito en el estilo de Cervantes, por ejemplo. Tiene una red neuronal más intensa que devolver un simple resultado». El modelo es la última evolución de los sistemas de generación de textos y «se basa en grandes modelos lingüísticos, está perfeccionado con técnicas de aprendizaje supervisado y por refuerzo», indica Guy Hanson, vicepresidente internacional de la firma Validity, que advierte sobre el conocimiento limitado de la herramienta debido a que los datos que se han usado para entrenarla son de antes de 2021, por lo que no sabe que Argentina ha ganado el Mundial de fútbol ni qué ha dicho el Rey Felipe VI en el mensaje navideño, por ejemplo. «Se ha diseñado con mecanismos de seguridad, se podría decir que se ha equipado con un filtro ético, para que, en teoría, no responda a preguntas social o políticamente controvertidas, o contrarias a la ley», apunta el experto. Y aunque está lejos de desplazar a los motores de búsqueda como Google, los expertos apuntan a que, en cierto modo, puede llegar a cuestionar su hegemonía. «En pocos segundos podemos obtener respuestas rápidas y bien redactadas. Pero, de momento, los motores de búsqueda siguen siendo superiores para la investigación y exploración de temas: su atractivo reside en la posibilidad de ver muchas fuentes diferentes con enlaces en los que profundizar y verificar la información», manifiesta Crowley. Pero esto podría cambiar. «Habrá gente que prefiera una herramienta que le dé una respuesta 'empaquetada' con todos los detalles clave incluidos y en un formato fácil de leer, en lugar de desplazarse por miles de enlaces, así que el negocio de Google corre peligro», vaticina Hanson. Cambios en la Universidad No obstante el 'quid de la cuestión' está en la parte económica a la hora de lanzar un servicio que pueda sustituir a los buscadores web: «El coste de las respuestas de IA puede ser muy superior al de las búsquedas más optimizadas», advierte Miguel Ángel Rodríguez, director de operaciones de Odilo. El experto cree que «una de las dificultades va a ser crear esta inteligencia artificial para que, además de no equivocarse, no tenga sesgos, evite la polarización o pueda estar dirigida. Actualmente, tal y como indica la empresa responsable de su desarrollo, en ocasiones ChatGPT puede dar respuestas erróneas que pueden parecer realistas». Expertos como Villaró consideran que «la IA va encaminada a ser una herramienta más de trabajo que de consulta». De ahí que pueda revolucionar distintos sectores, como el académico, en el que muchos expertos consideran que esto provocará una nueva forma de evaluar a los estudiantes. «Cambiará mucho la Universidad. ¿Tendrá sentido seguir pidiendo ensayos o artículos a los estudiantes? ¿O hacer preguntas de desarrollo en exámenes 'online'? Porque cada vez que pregunto a ChatGPT genera una respuesta diferente y válida. Ojalá la mayoría de estudiantes de último curso alcanzaran el mismo nivel. Preocupante, pero real», reflexiona en las redes sociales Miguel Álvarez Peralta, profesor de Comunicación Política en la UCLM. Su fácil manejo hace que también sea una herramienta atractiva para los ciberdelincuentes. De hecho, un equipo de analistas de Check Point ha usado esta IA junto a Codex para demostrar que es capaz de redactar un email fraudulento, escribir el código de malware y adjuntarlo en un archivo Excel para enviarlo, de forma que este se ejecute cuando alguien descargue el archivo. «Esto representa otro paso adelante en la peligrosa evolución de capacidades cibernéticas, cada vez más sofisticadas y efectivas», indica Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión