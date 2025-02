¿Se va a prohibir el retinol?

La dermatóloga Cristina Eguren anunciaba hace unos días en sus redes sociales una 'noticia bomba': «Van a cambiar las reglas de juego del retinol», uno de los productos estrella de los tratamientos faciales y el ingrediente más buscado en Google, por delante de principios activos ... tan populares como el ácido hialurónico o los antioxidantes. Su incorporación a las rutinas antiedad se ha popularizado de tal manera que la Comisión Europea ha decidido regular el uso de moléculas como el retinol para evitar así posibles sobreexposiciones a este ingrediente derivado de la vitamina A. La normativa afecta únicamente a los productos cosméticos con concentraciones superiores al 0,3%.

¿Significa esto que van a prohibir el retinol o que se trata de un producto peligroso? «Que no cunda el pánico –tranquiliza la dermatóloga–. En primer lugar, es normal que se quiera limitar el uso de un ingrediente que se ha extendido tanto y del cual vemos cosméticos con concentraciones más altas que ese 0,3% en todos los canales de venta. Y, en segundo lugar, no se trata de un problema de seguridad de la molécula del retinol, sino que es una cuestión de clasificación y consideración como producto cosmético. Es decir, si fuese por una cuestión de seguridad del ingrediente, las medidas se tomarían a nivel global y no solamente en Europa. La realidad es que esta molécula, sobre todo en altas concentraciones, tiene una capacidad de transformación y mejora estructural de la piel y, por tanto, tal vez debería dejar de ser considerado un producto cosmético para ser tratado como uno sanitario o incluso un medicamento, como ya ocurre con el ácido retinoico», aclara la doctora Eguren.

«El retinol es seguro, lo que ocurre es que se está haciendo un uso indiscriminado y sin control de este ingrediente» Gema Herrerías Farmacéutica especialista en dermofarmacia

Según explica la farmacéutica especialista en dermofarmacia Gema Herrerías, «el retinol ni se considera un ingrediente tóxico ni tampoco inseguro, por lo que no hay que dejar de utilizarlo. Simplemente se va a regular su utilización en productos cosméticos porque se está haciendo un uso indiscriminado y sin control de este ingrediente, pensando erróneamente que cuanto más concentrado y más veces al día se use, mejor, cuando ni todas las pieles necesitan ni toleran concentraciones superiores al 0,3%. En resumen, la normativa europea pretende evitar un efecto acumulativo de vitamina A por sobreexposición a esta molécula».

– Entonces, ¿por qué se dice que tiene un potencial efecto disruptor endocrino y puede llegar a alterar el equilibrio hormonal?

– Porque nunca antes se había abusado del retinol a tan altas concentraciones como ahora –argumenta Gema Herrerías, creadora de su propia línea de productos cosméticos–.

Ambas expertas coinciden en que la nueva normativa, que entrará en vigor en un par de años aproximadamente –«tiempo suficiente» para que los laboratorios se adapten a las nuevas restricciones–, refuerza la idea de que es necesario un correcto asesoramiento y seguimiento de los tratamientos faciales para asegurar un buen uso del retinol, especialmente cuando se utiliza en concentraciones elevadas.

«En este sentido, es importante tener en cuenta que los ingredientes como el retinol no son los únicos que marcan la diferencia en la eficacia de un cosmético, sino el producto terminado, que es el que finalmente nos aplicamos en la piel y que generalmente contiene otros ingredientes complementarios a esta molécula», argumentan.

En cualquier caso, las especialistas recuerdan que los productos cosméticos con concentraciones de retinol al 0,5% o 1% se consideran seguros y podrán seguir utilizándose hasta que se agoten. «En mi opinión, –añade Herrerías– lo que creo que va a ocurrir cuando entre en vigor la normativa es que los productos que contengan vitamina A en concentraciones superiores al 0,3% pasarán a ser distribuidos en la UE como productos sanitarios en lugar de cosméticos. En otras palabras, los laboratorios tendrán que tener una autorización específica y se venderán en farmacias o centros médicos, sujetos siempre a la recomendación y seguimiento de profesionales sanitarios».