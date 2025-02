Viajar en coche: la felicidad del Renault 5

Comenta Compartir

Viajábamos en el coche sin aire acondicionado, sin cinturón y con angustia. No la de Kierkegaard, la angustia de querer vomitar. No era solo cosa ... de niños porque mi madre, si no conducía, también se mareaba. Y no condujo solo durante unos meses en que le quitaron el carné. Entonces era muy popular la canción 'Maruja limón', de Gracia Montes. A mi madre, que mitigaba las náuseas mordiendo un limón, le empezamos a cantar «Florentina Limón. Por no haber puesto cerrojos en tuuuu corazón, ay, ay, ahora son fuentes tus ojos, Florentina Limón, Florentina Limón». Sí, mi madre se llamaba Florentina. Y no sé, por recordar mi coche favorito de los suyos, un Renault 5 naranja matrícula MU-2110-C, en ese coche, digo, íbamos sin aire acondicionado, sin cinturones, y tan felices.

No éramos en mi casa de cargar el coche como si fuéramos a tomar el ferry en Algeciras. Entonces habríamos dicho como los moros y nadie nos habría mirado mal. Y entonces los moros sólo venían de otros países, de Francia para arriba. Bueno, y ahora. Baca, que yo recuerde, sólo tuvimos en un Renault 12. Una muy pequeña que eran dos barras que se ponían y quitaban de manera muy fácil. Hacía el mismo calor que ahora (por lo menos en Murcia), pero no se nos ocurría que no pudiéramos vivir sin aire acondicionado. Las ventanas, abiertas. Y cuando las cerrábamos y aquello se convertía en una sauna casera, al abrirlas, de pronto nos parecía estar en la proa del Titanic o en Eurovisión. Viajábamos en coche hacia la playa y no había autovías ni cafeterías impersonales. Parábamos en las ventas que vivían de los viajeros y que luego desaparecieron por las autovías y por la prohibición de beber al volante. Los controles de alcoholemia se iniciaron en España en 1979. La campaña 'Si bebes no conduzcas' de Stevie Wonder es de 1985. ¿Por qué pusieron a un ciego, que no conducía? La obligación del uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes es de 1990. Pero todo eso era el futuro. Como el aire acondicionado. En aquella época no viajábamos en avión. Me tocaron los aeropuertos cuando ya empezaron a ser un coñazo. Ahora, salvo por los líquidos y los ordenadores, también lo son las estaciones de tren. Si los kilómetros lo permiten, no hay como viajar en coche de puerta a puerta. Como toda la vida, pero mucho mejor.

