Reuniones más cortas, menús más saludables, más caminatas... Los hábitos heredados de la pandemia

No somos los mismos que hace tres años, cuando el coronavirus sumió al mundo en la incertidumbre y nos obligó a improvisar, de un día ... para otro. Aprendimos a trabajar de otra forma, a relacionarnos sin vernos y sin tocarnos, a reinventar las rutinas cotidianas. Porque no había otra opción. Hacemos balance de la huella que dejaron esos nuevos hábitos que adquirimos. Muchas de esas costumbres se han quedado, tal vez para siempre.

LABORAL

Más formación

Eso que dicen de cumplir un sueño lo han hecho algunos. «Hay quien ha reescrito su vida laboral, que se ha preguntado si merece la pena seguir trabajando en ese sector que tanto le estresa o le agobia y ha cambiado de profesión», explica Elena López Casares, experta en neurociencia cognitiva de la Universidad Europea. Y otros muchos están en ello. «Ha aumentado muchísimo la oferta de planes de formación y las titulaciones 'online'. Se han creado nuevas escuelas y universidades porque la gente se ha acercado a la formación para aproximarse, a su vez, a eso que siempre quiso hacer».

Y el teletrabajo... ¿qué?

«El teletrabajo ya no se discute y es uno de esos hábitos que ha venido para quedarse. Es cierto que no se ha implementado al 100% y tampoco sería bueno porque la creatividad aflora mejor en grupo, somos seres sociales». Pero la experiencia de trabajar en casa un tiempo, valora la experta, ha sido positiva: «Personas que ostentan cargos de mucha responsabilidad se han dado cuenta de que no era tan malo como creían, y quienes eran defensores a ultranza han visto que tampoco todo es tan bueno». Y, en general, nos hemos hecho más responsables. «En casa nadie nos miraba ni nos controlaba pero, curiosamente, todos teníamos la sensación de que trabajábamos más que en la oficina. Se ha creado ese clima de confianza».

Reuniones de 20 minutos

Se han producido dos cambios fundamentales respecto a las reuniones. «¿Para qué perder dos horas en desplazarme a un sitio si puedo participar en una videollamada?». Esa pregunta que se hace López Casares y que antes nadie se atrevía a formular hoy es casi lo primero a valorar. «Nos hemos vuelto más cuidadosos con nuestro tiempo». Otro cambio: antes de la pandemia entrabas a una reunión y no salías de allí antes de una hora. Mientras que hoy «se despachan en 20 o 30 minutos».

CONSUMO

Comercio electrónico

La salida al supermercado fue, durante el tiempo de confinamiento, la ocasión de socializar, aunque fuese a distancia. Y hoy que podemos ir cuando queramos, vamos menos. «Mucha gente empezó a hacer la compra 'online' y ya no ha vuelto al súper», recuerda la especialista. Por costumbre y, de nuevo, por ese mimo con el que cuidamos nuestro tiempo. «Algunos se preguntan por qué dedicar dos horas a una tarea rutinaria que no aporta valor cuando pueden solventarlo en un rato».

OCIO

Amigos en casa

Seguimos saliendo a comer, a cenar... «pero hemos recuperado la costumbre de invitar a la gente a casa porque durante la pandemia, pese a lo dramático de la situación, vimos que en casa también uno se lo podía pasar bien».

Turismo

El precio, la ubicación... y la disponibilidad de espacios abiertos. «Ya hay oferta turística que vende esto como reclamo», señala López Casares.

Deporte

Cuando pudimos empezar a salir por tramos horarios, la gente se echó a andar. Y no hemos perdido la costumbre. «Ciclismo, footing y caminar. Lo hacen cada vez más personas. Y no solo por la ciudad, la gente se va a andar por el bosque, por la sierra, hace ejercicio en el agua. Todo lo que sea al aire libre ha ganado adeptos».

ALIMENTACIÓN

Cuidado con lo que comemos

Con los restaurantes cerrados empezamos a cocinar en casa... y a comer mejor. «Las familias empezaron a confeccionar menús equilibrados de manera concienzuda. Y nos ha quedado ese cuidado extra con la alimentación, de ahí el auge de los alimentos sin procesar. Nuestra alimentación es menos caprichosa».