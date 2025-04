¿Guerra, bicicleta o inteligencia artificial? ¿Qué término nos define más?

Guerra, inteligencia artificial, bicicleta... No nos resultan ninguno de los tres conceptos extraños. Pero, si tuviéramos que elegir uno, el que mejor define el momento ... actual, ese sería inteligencia artificial. Es, al menos, el que elegimos en España en 2022 como palabra del año. Las otras dos fueron escogidas, respectivamente, por japoneses y belgas, pero bien podríamos haberlas hecho nuestras también. Repasamos algunas de las que han sido expresiones del año en países vecinos y no tan vecinos para comprobar si la distancia física lo es también en esto.

Bélgica Ir al trabajo en bicicleta

Estaba la disputa entre metaverso o esta cuestión tan arraigada en la cultura de los belgas de pedalear. Y se impuso la costumbre. «En esta expresión vemos la articulación entre lo global y lo local. Por un lado, la mayoría de las ciudades europeas están promocionando el uso de la bici. Por otro, hay países como Bélgica u Holanda que siempre han tenido mucha tradición ciclista, por cultura y por su orografía», explica Amparo Lasen, socióloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y en España, ¿podría haber sido esta expresión una de las candidatas del 2022? «El año pasado ha habido una gran demanda de bicicletas, así que no, en esto no estamos tan lejos de los belgas», asegura la especialista.

Estados Unidos Luz de gas

La búsqueda de este término en el Merriam-Webster, uno de los diccionarios americanos de referencia, aumentó el año pasado un 1.740% respecto al 2021, según explican en un informe sobre palabras del año en diferentes países elaborado por Preply, plataforma 'online' de aprendizaje de idiomas. El término hace referencia a un tipo de manipulación, un burdo engaño a alguien para nuestro propio beneficio. «Es un concepto que surge de la cultura popular y no nos resulta extraño porque se ha popularizado en el feminismo para referirse a esas situaciones donde se da discriminación, donde se hace creer a la mujer que algo no es como cree, ese concepto de 'estás un poco loca'. Si metemos 'luz de gas' en Google veremos que tiene muchas búsquedas», asegura Lasen.

Australia Decir la verdad

'Teal' es el nombre con el que los australianos se refieren al color verde azulado, pero es también un término que hace referencia a la transparencia. Así que no, no estamos tan lejos del país que se encuentra en nuestras antípodas. «Hay una preocupación social general por la transparencia, por luchar contra las fake news. Y todos sentimos que tenemos dificultades para orientarnos entre lo que es verdad o mentira, tenemos esa sensación de que no nos están diciendo la verdad». Y este es un sentimiento, asegura Lasen, muy global.

Japón Guerra

La que han elegido en Japón bien podría haber sido palabra del año en la mayoría de países occidentales porque existe una enorme preocupación por la guerra de Ucrania y sus consecuencias. Una preocupación natural, pero «también condicionada por los medios de comunicación. Hay un discurso mediático referido al miedo, al conflicto, a la catástrofe... que se retroalimenta. Existe una cierta 'atracción' por lo extremo, que a la vez provoca miedo y ansiedad. Y que hace que otras cuestiones sociales como el cambio climático o las políticas de igualdad queden, en cierto sentido, paralizadas», invita a reflexionar la experta.

Reino Unido Despreocupación

No lo habíamos escuchado nunca hasta que el diccionario Oxford eligió esta como expresión del año. Por un lado, hace referencia a una cierta despreocupación sobre el aspecto físico. ¿Algo que podríamos hacer nuestro? Sí y no. Entiende Amparo Lasen que en «en entornos grandes y urbanos como Londres u otras ciudades británicas, donde nadie se fija en cómo vas vestida, no es raro bajar a por el pan y la leche en ropa más o menos de casa» y que el covid lo ha potenciado «porque hemos vivido mucho tiempo en pijama y en chándal». En España, sin embargo, aunque se 'practica', hay una diferencia: «Aquí está estigmatizado, se asocia a gente de barrio o de pueblo, se dice en un sentido negativo». Quizá estamos más cerca de esa otra 'acepción' de este mismo término, la que se refiere también a cierta relajación, pero no en el código de vestimenta, sino en la interacción 'online'. «Nos hemos impuesto esas obligaciones digitales de responder al momento a los emails, a los whatsapps... de estar siempre accesible. Así que hay una cierta tendencia global a mostrarse un poco 'grosero' en el sentido de no estar continuamente atento a responder al otro».