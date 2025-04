¿Hay que intervenir en los conflictos de los niños?

El término deja poco lugar a duda: 'padre helicóptero' (o madre). ¿Se reconoce? «Estamos demasiado encima de los niños, intervenimos demasiado. Si a nuestro hijo ... le han quitado un juguete, enseguida vamos los adultos a preguntarle al otro por qué se lo ha quitado, si se quiere montar en el columpio pero un amiguito sigue montado rato y rato vamos a decirle que se baje... No queremos que lo pasen mal o que se aburran, pero así no están desarrollando estrategias para gestionar sus conflictos». La advertencia la lanza Silvia Álava, psicóloga infantil del centro Álava Reyes de Madrid. Resuelve así una duda recurrente entre las familias de hoy: ¿hay que intervenir en los conflictos de nuestros hijos? No. «Hay que acompañarles, pero no hay que resolverles los problemas. Si ha pasado algo en el parque, se habla en casa, que no sienta tampoco que le estamos regañando delante de otros niños».

Le plateamos a la experta un conflicto habitual: un niño no le deja jugar a mi hijo. «Algunos padres van donde el otro niño y le dicen: 'Tienes que dejarle jugar'. Pero no conviene dar órdenes a los hijos de los demás. Sucede también que a veces nuestro hijo se focaliza en que quiere jugar con ese chaval en concreto. 'Es que no quiere jugar conmigo'. 'Pues vete a buscar otros niños, porque ese igual no quiere pero hay otros doce deseando jugar'. Y, muy importante, cuando el niño que no le dejaba participar a nuestro hijo se acerque a jugar otro día hay que dejarle, nunca decirle que no, sino todo lo contrario: '¿Ves qué bien lo pasamos jugando juntos?'».

Perdón y castigo 'Pídele perdón': «Cuando un niño pide perdón a otra para que no le castiguen sus padres o el profesor es un gesto automático que no sirve porque no repara el daño hecho. Cuando hay un conflicto hay que separarles para que se calmen y, luego, trabajar la empatía: '¿qué has sentido?', '¿cómo crees que se ha sentido la otra niña?'. Hasta que entienda que si le ha hecho daño hay que pedir disculpas», explica la psicóloga Silvia Álava.

Pegatinas rojas: «Decirle a un niño que se porte bien es abstracto. Hay que explicarle que eso significa no pegar, no gritar, ser puntual, respetar el turno, hacer la ficha del cole... El sistema de refuerzo y castigo de ponerles pegatinas verdes y rojas funciona mejor cuando es solo en positivo (pegatina verde) porque el que se porta mal y siempre tiene la roja tal vez ya ni se esfuerce en hacerlo bien. Pero las verdes funcionan porque el crío necesita saber que se está portando bien».

En ocasiones, el adulto toma otra dirección para resolver el conflicto en el que se ha visto involucrado su hijo: va a hablar con los padres del otro. Error. «Los niños hoy no juegan juntos, pero mañana sí. Cuidado con llamar a otro padre porque entonces el problema pasa a la esfera de los adultos». Solo habría que ir a hablar con la otra familia, dice, «cuando la situación es desproporcionada, pero si los niños son de edades parecidas, un año arriba o abajo, hay que tratar de que lo resuelvan ellos». ¿Y si el conflicto es en la escuela? «Se habla directamente con el profesor, con nadie más».

Frente a los 'padres helicóptero', el otro extremo, «esos adultos que, ante un conflicto infantil, siempre salen con que 'son cosas de niños' Eso no es así. Al decir eso, el padre no está validando la emoción de su hijo cuando otro niño no quiere jugar con él. Y debe hacerlo. 'Entiendo que estés triste porque a todos nos gusta que jueguen con nosotros'».

Y, ojo, que no pasa nada por estar triste. «Tienen que aprender a tolerar experiencias desagradables. A veces se tienen que dar cuenta de que si el plan A no sale, hay que buscar un plan B. Si está esperando su turno en el columpio, no le dejo el móvil mientras espera para que no se aburra. Se pone a la cola y espera. Y si el otro niño no se baja, no voy yo a decirle que se baje. Tendrá que ser mi hijo el que le pregunte: '¿Me dejas ahora a mí?'. Y si aún así el otro no se baja, no intentaremos bajarle nosotros ni dejaremos que nuestro hijo se enfrasque en la pataleta. Le haremos ver que así solo está consiguiendo perder un tiempo precioso de juego. Entonces tendrá que poner en marcha ese plan B y buscar otro juego».