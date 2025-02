Pistolas vibradoras, cinturón de bolas, rodillos... el masaje en casa

Sólo zona con músculo La pistola vibradora solo se debe usar en partes del cuerpo con músculo, nunca en huesos o en la columna. La pistola de masaje no es recomendable para el área de la cabeza y la zona del cuello-laringe.

Sin inflamaciones o traumatismos No se deben emplear si hay inflamaciones e infecciones agudas, traumatismos recientes, fracturas no consolidadas, heridas abiertas; ruptura del músculo, trombosis...

Problemas de piel No aplicar sobre piel húmeda, mojada, sucia o cuando tiene algún problema (psoriasis, eccema).

No sobrepasar el tiempo de uso No se debe realizar masaje en la misma zona durante mucho tiempo, sino mover el dispositivo con movimientos lentos sobre el área. Masajear un grupo de músculos no debería llevar más de un minuto