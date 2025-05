Normas para acampar al aire libre

La acampada libre no es tan libre como indica su nombre. Plantar la tienda en cualquier sitio puede costarnos caro. Es una actividad muy controlada, ... con una normativa que si incumplimos acarrea sanciones económicas. Los expertos advierten, además, que muchas de estas escapadas a la naturaleza son de ocio con niños o entre un grupo de amigos sin experiencia en actividades en la montaña, por lo que se multiplican las posibilidades de llevarnos algún susto. Estas son algunas claves para que acampar en plena naturaleza sea una experiencia agradable.

Las normas de la acampada libre las establece cada autonomía, pero suelen ser los ayuntamientos los que tienen la última palabra y marcan las condiciones. Lo habitual es que tiendan a regular de manera estricta, o incluso prohiban, esta actividad, ya que no es fácil controlar. «Por ese motivo, lo más aconsejable es contactar con el Ayuntamiento de la localidad en la que quieres acampar, preguntar por las zonas permitidas y asegurarte, así, qué puedes o no puedes hacer», señala Raúl Sánchez Fonseca, de la asociación española de clubs campistas.

Prohibiciones y sanciones

Si repasamos las normativas en vigor en diferentes comunidades comprobamos que algunos requisitos se repiten en la mayoría y nos pueden dar pistas. Suelen fijar un límite de entre tres y cuatro tiendas juntas y diez personas; se deben colocar a más de 100 o 150 metros de un río –o zona de inundación–, de áreas de captación de agua potable, de una carretera, y a entre uno y cinco kilómetros de un camping. Además, tampoco podrán instalarse cerca de industrias, zonas por donde discurran líneas de alta tensión o cualquier otra instalación que pueda ser peligrosa o perjudicial para la salud. «En la mayoría de las comunidades el tiempo máximo de acampada libre en un mismo lugar es entre tres y cinco días. Y algunos ayuntamientos obligan a montar y desmontar la tienda cada día», añade el experto.

Un asunto diferente es si dormimos al raso. «Lo normal es que esté permitido pasar la noche en el monte con los sacos, sin montar tienda», precisa. Esta práctica se conoce como hacer vivac o vivaquear y es frecuente en la alta montaña.

Otra norma común es la prohibición de hacer fuego. «La única opción permitida es el hornillo de gas. O que en los alrededores haya zona de barbacoa». Dejar basura sin recoger es uno de los motivos que conllevan sanciones –entre 100 y 1.000 euros en el País Vasco, por ejemplo–, mientras que las multas por acampar en lugares no permitidos oscilan entre los 30 y los 3.000 euros.

En algunas comunidades como la de Cantabria la prohibición de acampar es total en todo el territorio. Entre los aficionados a esta práctica se achaca a «intereses económicos» más que de protección del medio ambiente. «Las empresas propietarias de los campings luchan para que no se permita porque consideran que es un competencia desleal», señala Saturnino Fernández Díez, responsable de la agrupación de campistas de Cantabria.

Medidas de seguridad

Pese a que está regulado, no es raro que en una acampada al aire libre nos relajemos con las normas. «Suelen ser escapadas de ocio, no una actividad montañera exigente, en las que es más fácil que los campistas olviden material y no cumplan algunas medidas de seguridad. En un camping la recogida de basuras, fuego... y cualquier riesgo están más controlados», reconoce Jorge Álvarez, monitor de senderismo y técnicoen Conducción en el Medio Ambiente. Recuerda que en este tipo de excursiones debemos invertir «tiempo» en preparar el material y nos da unos consejos.

– Comprueba la meteorología de esos días –incluidas temperaturas de día y noche– e informa a personas cercanas del lugar en el que vas a acampar. Lleva móvil con batería suficiente.

– Monta la tienda antes de salir de casa. Pueden faltar piezas, estar rota o que no sepas montarla. Si la sacas cuando ya estás alejado de la 'civilización' y se echa la noche puedes tener problemas.

– Kit de seguridad: luz frontal, manta para frío y anorak sea verano o invierno. Crema de sol yprotector antiinsectos.

– Un pequeño botiquín: pomada contra picaduras, productos para desinfectar heridas, tiritas, un antiinflamatorio y un fármaco para combatir la fiebre.