¿Qué es lo que más nos molesta en los hoteles?

La mitad de clientes no vuelven y, además, se quejan en las redes

No todos los clientes reaccionan de la misma manera cuando no reciben el trato esperado. El 46%deja sus quejas en una reseña 'online', mientras que el 37% notifica el problema al personal del establecimiento antes de hacer las maletas. Sin embargo, pese a sufrir una mala experiencia, un porcentaje significativo –19%– se queda de brazos cruzados y «sin hacer nada» y considera muy improbable dejar una mala crítica. No obstante, los regentes de los hoteles deben andarse con mucho cuidado porque el 59% asegura que no volverá a alojarse en aquellos locales «donde se encontró una o varias molestias». De ahí el empeño de Carmen Tudela de medir las percepciones y emociones de sus clientes. Lo hace, dice, para calibrar las «fortalezas y debilidades» del negocio.