Fruta para endulzar los platos

Los riesgos del 'efecto suma' que tienen los edulcorantes

El veto de la OMS incluye todos los edulcorantes, tanto síntéticos como naturales o modificados, que se venden solos para añadir a la comida y bebida o los que se utilizan en la industria de la alimentación. De hecho, el gran problema de estos aditivos es el 'efecto suma' del que no son conscientes los consumidores, alerta la OCU. «Al edulcorante que te echas al café, a las infusiones o el yogur hay que añadir el que tomamos en refrescos y alimentos 'sin azúcar', como galletas, bollería, mermeladas... con lo que podemos incluso superar la Ingesta Diara Admisible» –fijada para no poner en riesgo la salud–. Y,con la confianza que nos da tomar productos que no tienen azúcar porque usan edulcorantes y supuestamente no engordan tanto, «tendemos a abusar de esos alimentos».