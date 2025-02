El mosquito del dengue ya ataca en España

Evitar aguas estancadas No dejar aguas estancadas como floreros, cubos, jarrones, ceniceros, platos de macetas... a la intemperie. No acumular el agua de lluvia en ningún tipo de recipiente. Cualquier lugar que pueda llenarse de agua durante siete días será un foco potencial de cría de mosquitos. También es importante cubrir las piscinas de obra o hinchables en las horas o épocas en las que no se utilicen y, si debemos almacenar agua, cubrirla con mosquiteras y desinfectar los recipientes.