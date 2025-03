¿15 grados bajo cero en Canarias? Por qué es tan brutal la sensación térmica

Mario Picazo: «Las oscilaciones térmicas en EEUUson terribles»

Mario Picazo, el que fuera durante años uno de los rostros del tiempo en la televisión en España, no ha sufrido los rigores árticos que han tenido en algunos lugares de Estados Unidos este finde semana porque vive en California. Reconoce que es «un episodio excepcional», pero no lo son las oscilaciones en la sensación térmica, «que son terribles» allí. «En los espacios del tiempo de la tele, de hecho, muchas veces no ponen las mínimas reales, sino la sensación térmica, que va cambiando en función del viento que haga en cada momento mientras el presentador habla». Advierte Picazo que aunque el cambio climático se asocia al calor, «las tremendas oscilaciones térmicas son otro de sus signos inequívocos».