Efecto pantalla y 'aquaplaning', evita los peligros al volante

Después de unas semanas con un tiempo más propio de la primavera que del invierno, la entrada de un nuevo frente frío ha bajado la ... temperatura de los termómetros de un día para otro. Viento, lluvia y heladas, que se traducen en una mayor siniestralidad en las carreteras. De hecho, uno de cada tres accidentes registrados en nuestro país se producen precisamente en esta época del año, según los datos que maneja el Real Automóvil Club de España (RACE).

Ante esta situación, expertos del mundo del motor nos dan una serie de recomendaciones y consejos que debemos tener en cuenta para evitar sustos al volante. El primero de los errores que se suelen cometer es coger el coche sin consultar el tiempo o el estado del tráfico. Hoy en día existen numerosas aplicaciones que nos permiten conocer tanto la previsión meteorológica con precisión como la situación de las carreteras en tiempo real. «Hay circunstancias en las que es mejor ni atreverse a coger el vehículo como, por ejemplo, con anuncio de lluvias torrenciales, rachas fuertes de viento... En caso de situaciones extremas no se puede garantizar ni la visibilidad en la carretera ni la seguridad del conductor», explica Víctor Pardo, experto de Norauto, cadena de mantenimiento y equipamiento del automóvil.

Evita los adelantamientos

Con climatología adversa lo mejor es quedarse en casa, pero en caso de que no se pudiera es importante mantener una actitud responsable y sentido común. «Por ejemplo, cuando llueve se tiene que guardar más distancia de seguridad. Si se circula por una autovía a 120 kilómetros por hora (km/h), necesitaremos casi 220 metros para detenernos del todo, un 50% más que en circunstancias normales. Y cuando hace viento se tiene que tener mucho cuidado con el tráfico en sentido contrario, ya que puede hacer de 'pantalla' en un momento y que después te venga una ráfaga de viento de golpe. En ambas circinstancias es aconsejable reducir la velocidad», indica Marc Cuñat, responsable de mecánicos de Recomotor. El experto explica este fenómeno 'pantalla' con un ejemplo práctico. «Es habitual cuando se adelanta a un camión y al terminar de pasarlo nos encontramos de repente con una fuerte ráfaga de viento lateral, que 'empuja' al vehículo hacia la izquierda». Para evitar este efecto, lo mejor en no adelantar cuando el tiempo está revuelto.

Las ruedas no se agarran

La velocidad en la carretera no es buena consejera y si encima llueve, las posibilidades de accidente se multiplican, ya que se puede formar una película de agua en el asfalto que causa el temido 'aquaplaning'. «Sucede cuando el neumático no puede desalojar una masa de agua embalsada y se produce una pérdida de tracción y de control del vehículo. Un dato: si vamos a 100 Km/h la adherencia del coche puede disminuir un 90%», explica Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa. En caso de sufrir 'aquaplaning', lo expertos aconsejan no pisar el freno bajo ningún concepto. «Lo mejor es levantar el pie del acelerador, mantener fija la dirección y no girar el volante, esperando recuperar la tracción en unos instantes», advierten.

Entre 19 y 22ºC

Con la llegada del frío es necesario recurrir al sistema de climatización del coche, sin embargo en muchas ocasiones lo hacemos de forma incorrecta. «La temperatura ideal de conducción es entre 19 y 22ºC, puesto que el calor excesivo, unido a la monotonía de la marcha, puede causarnos somnolencia, sobre todo de noche», señala Velázquez, que coincide con Cuñat en que para hacer un buen uso de los sistemas de calefacción mientras conducimos, «primero se tiene que realizar un buen mantenimiento, comprobar que funciona correctamente y que el filtro del climatizador no esta obstruido».

Por otra parte, si se nos empañan los cristales, es importante utilizar la calefacción para mejorar la visibilidad dirigiéndola momentáneamente contra los cristales. El resto del tiempo es recomendable regular el sistema de climatización para que el aire salga por los pies, ya que, al pesar menos, tenderá a ascender y a repartir el calor de forma más homogénea en el habitáculo.