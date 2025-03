Diez secretos del sexo más animal

El sexo en los animales nos llama mucho la atención: cuerpos distintos, orgasmos diferentes, proporciones extravagantes y, sobre todo, maneras de abordarse que nos resultan, ... en casi todos los casos, muy ajenas. Y buena parte de la fascinación que nos causa es la lógica falta de pudor que exhiben en sus encuentros y la también lógica naturalidad con que satisfacen sus instintos (algo que quizá nos hace preguntarnos qué diablos ha pasado con nuestra especie). Y, todo hay que decirlo, también nos suele sorprender a los comedidos humanitos lo 'promiscuos' y aficionados al sexo que son algunos...

«La selección natural tiende a eliminar del 'pool' genético a aquellos individuos (y aquellas especies) menos comprometidos con el sexo –nos explica Jules Howard–. La verdad es que veo la tierra como un lugar que se desborda, vibra y arde con el sexo. Y hay belleza en eso, ¿verdad?». Este experto en zoología, autor de 'Sexo en la Tierra' (publicado en España por Blackie Books), viene a decir que la naturaleza no ayuda a los asexuales.

De ahí que los seres vivos que comparten el planeta con nosotros hayan ido diseñando, a lo largo de la evolución, eficaces estrategias de cortejo y de reproducción que solemos comparar, cosa algo infantil, con nuestras propias maneras de actuar en ese terreno. ¿Queremos saber más sobre sus secretos sexuales? A continuación, un ejercicio de 'voyeurismo' informativo sobre cómo se las gastan los animales...

1 Cuestión de tamaño

Vemos un gorila y nos parece que tiene que estar muy bien dotado.Pues, cosas de la naturaleza, tienen un pene pequeñito: unos dos centímetros en estado 'normal' y, con suerte, cinco en erección. Sin embargo, algo tan insignificante como un piojo cuenta con un miembro que equivale a 50 veces a su tamaño, pero, claro, eso no lo vemos. Lo que sí podemos percibir es el pene de los patos argentinos, que viene a medir 20 centímetros en estado de motivación y que a veces iguala casi al tamaño del ejemplar. Pero, si queremos un buen susto, el equidna es nuestro animal: tiene un pene con cuatro glandes, los van alternando dos a dos y así pueden hacerlo muchas veces y aumentar las posibilidades de fecundar.

2 Posturitas y sexo oral

Hay especies animales que son muy creativas en sus encuentros. Los murciélagos de la fruta tienen una postura favorita: boca abajo y, para mayor ardor, la hembra acostumbra a realizar felaciones al macho mientras es penetrada con una pequeña porción del miembro. ¡Es que es muy flexible! Los científicos creen que ella lo hace para alargar la cópula, ya que, mientras ella siga con el sexo oral, el macho no se irá.

3 Acuático y muy romántico

Cuando a Howard se le pregunta cuál es el sexo animal que le gustaría practicar al menos una vez en la vida, tira hacia lo romántico. «Sería alucinante ser una ballena y que te corteje y te dé serenatas otra ballena que está a millas y millas de distancia –explica a este periódico–.Enamorarte sin ver siquiera a tu pareja... ¡Eso es muy 'cool'!». Bueno, como las citas a ciegas de los portales de ligue, ¿no? Pero con dulces sonidos amorosos que parecen proceder de otro mundo y atraviesan océanos.

4 Locos por las gorditas

Menos mal que no vemos el espectáculo de su apareamiento, porque es algo 'gore'. «A las chinches macho les encantan las hembras bien gorditas, bien alimentadas, porque tienen un pequeño pene para copular que deben clavar en la hembra (no insertarlo en sus genitales), así que, cuanto más voluminosa sea esta, mejor para ellos, más fácil es el proceso», explica David González, profesor, experto en bichos y autor de 'El zoo en casa' (editorial Plataforma Actual). Aquí no está de más recordar que en el reino animal, sobre todo entre los invertebrados, muchos coitos acaban mal para uno de los dos.

5 Juguetitos sexuales

Parece que hay cierta unanimidad en que solo el ser humano, los bonobos y los delfines practican el sexo por simple placer (no para reproducirse). Y, en cuanto al uso de juguetes sexuales... hay delfines mulares que han sido vistos masturbándose usando una anguila enroscada. Qué vicio, ¿no? ¿Qué animal es más 'salido'? «¿Las nutrias marinas?, ¿las ranas en primavera?, ¿los delfines? Para ser honesto, resulta muy difícil elegir uno», reflexiona Howard.

6 O mucho, o poco

La frase de 'f... como leones' está bien traída. El rey de la selva puede copular con la misma hembra cien veces al día (aunque solo 'dura' unos segundos, solo faltaba).En el otro extremo están los pandas: la hembra está receptiva solo dos o tres días al año.

7 'Enamoradas' de otra

¿La homosexualidad existe en el reino animal? Se ha documentado que los bonobos sí tienen relaciones de este tipo. Y las gaviotas reidoras usan al macho para ser fecundadas y luego vuelven corriendo a donde una amiga, con la que criarán a los polluelos.

8 Armas de seducción

De todos los animales que ha estudiado, a Howard le cautivó especialmente la vida sexual de los ácaros, unos auténticos seductores: «Hay 50.000 especies, pero quizá un millón o más que no se conocen, y cada una tiene sus propias estrategias sexuales: bailes, jardines de olor, seda, canibalismo, duelos, duetos...».

9 Nada de sexo

Los rinocerontes son de cópulas largas: sesiones de 30 a 90 minutos durante varios días o semanas durante el periodo de apareamiento. Disfrute prolongado, como el de algunas especies porcinas, que tienen orgasmos de 30 minutos (no se sabe qué sienten, pero el cálculo se basa en el tiempo de eyaculación de sementales). Los insectos se llevan la palma: las mariquitas pueden estar 20 horas seguidas en un encuentro sexual y los bichos palo, aparentemente tan sosos... ¡semanas enteras!