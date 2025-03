Isabel Zubiaurre, meteoróloga: «Habrá guerra por el agua y será peor que aguantar el calor»

- En su web desvela que era una niña tímida residente en Mordor. ¿Mordor?

- Vivía en una urbanización de Madrid perdida de la mano ... de Dios, en medio del campo, donde no conocía a nadie. Pasaba un autobús cada hora.

- Hija única, les contaba sus cosas a sus muñecos. ¿Así aprendió a comunicar?

- Sí, me gustaba mucho coger a mis peluches y explicarles lo que había aprendido en clase.

- En su biografía se sobreentiende que sufrió 'bullying'.

- Cuando eres muy pequeño y eres la hija de la profesora van a por ti. Los mayores se metían conmigo porque mi madre era su profesora de Química y era muy estricta. Entonces estas cosas no se controlaban tanto. Lo pasé fatal. Me ponían motes y se metían con mi físico. Pero otros niños lo pasan peor.

- ¿Cómo le ha influido aquello?

- He aprendido a sobrevivir, a sacar recursos. Me he buscado la independencia de una forma suprema, vivir como si sólo te tuvieses a ti misma. Mis padres estaban separados, mi mamá trabajaba mucho, y yo pasaba mucho tiempo sola. Para mí era muy extraño cuando alguna vez iba a comer a casa de amigas y se sentaban cinco a la mesa. Era observadora y veía las cosas que te dan poder, y desde bien pequeña me di cuenta de que hablar bien te da mucho poder. Y tener gente alrededor.

- ¿Por qué estudió Física?

- Empecé Arquitectura, pero decidí cambiar a Física, la carrera que más responde al porqué de todo, y es algo que me gusta preguntarme. Dentro de la Física hay muchísima Filosofía, te da bases para entender casi todo.

- Y acabó de mujer del tiempo.

- Me especialicé en Física de la atmósfera y, cuando teníamos que presentar trabajos, a algunos profesores les gustó cómo lo hacía y me ofrecieron trabajar en investigación, dos años en que viajé mucho, viví en Estados Unidos... Con una compañera monté un canal de YouTube explicando fenómenos atmosféricos. De ahí pasé a una tele autonómica y luego a La Sexta. Recuerdo que expliqué la formación de una tormenta con una cerveza, porque me gustan las metáforas y dibujar las cosas. Creo que me cogieron por mi forma de comunicar.

- Se hizo famosa en la pandemia contándonos la previsión desde casa con una pizarrita.

- Ha sido mi mejor momento, sentí el cariño de la gente y me gustó saber que les estaba ayudando. Y otro momento que nunca olvidaré es Filomena, dos semanas informando, algo histórico, dormíamos a lo mejor cuatro horas al día en el hotel de al lado y trabajábamos veinte. Pero disfruté mucho porque me gusta sentir que ayudo a la sociedad.

- Siendo tan de pizarra, ¿qué le parece que la enseñanza actual apueste tanto por las pantallas?

- Para mí es un error, por la parte de creatividad, de conexión con el cerebro. Mis padres también son profesores y creen que el sistema de antes era mejor, y expertos en el cerebro abogan más por los libros. De hecho, países como Suecia están dando marcha atrás.

- Ha dejado La Sexta y se ha cogido una excedencia.

- Estaba súper bien, pero no soy capaz de estar tanto tiempo haciendo lo mismo. Además, vamos a tener que reinventar la televisión, dar una vuelta a todo.

- ¿Qué futuro nos espera con la crisis climática?

- Está muy bien que nos pidan que reciclemos, pero todo depende de las grandes empresas y los grandes gobiernos. No soy muy optimista, las transiciones energéticas han llevado más de 100 años. Y pretender hacer una de la manera tan lenta en que la estamos haciendo y cuando no hay intereses económicos tan evidentes como otras fórmulas que siguen dando dinero... Pues lo veo complicado. Por otro lado, creo que el ser humano se adapta rápidamente. El pasado verano la ola de calor que tuvimos se esperaba para 2035. El año pasado vivimos en el futuro y no lo sabíamos. Pero podemos prepararnos y ganar en resiliencia.

- Si tuviera que elegir un sitio para vivir donde afrontar lo que se nos viene encima...

- El norte de España. Aunque lo que preocupa es que al final tendremos una guerra, la guerra por el agua. Y eso ya será otra historia, mucho más complicada que aguantar el calor.