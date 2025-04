«He atropellado a un jabalí, ¿qué hago?»

El pasado sábado un jabalí hirió a dos personas y obligó a desalojar una playa alicantina a plena luz del día después de que el ... animal salvaje se colara en el arenal ante la mirada atónita de los bañistas. Tres semanas antes, varios conductores se toparon de madrugada con otro ejemplar circulando por las calles del casco viejo bilbaíno, los coruñeses se están acostumbrando últimamente a ver jabalíes que bajan despistados hasta el centro urbano... Y así podríamos seguir hasta completar un listado de incidencias infinito.

Ampliar Un jabalí, por las calles de Bilbao el pasado mes de febrero.

Pero más allá de la anécdota y la sorpresa de encontrarse con un cerdo salvaje, un corzo o una liebre en un lugar que no te esperas, lo cierto es que los accidentes de tráfico en los que se han visto implicados animales se han duplicado en los últimos cinco años, sobre todo los protagonizados por jabalíes, que han aumentado un 44% en apenas doce meses. Solo en 2022 se contabilizaron un total de 7.638 siniestros, según recoge el último estudio realizado por la fundación Axa y Ponle Freno, en el que se analiza la siniestralidad con animales en las carreteras españolas, especialmente relevante en las vías secundarias

«En algunas zonas de nuestro país proliferan las poblaciones de corzos, jabalíes, zorros... y es frecuente que invadan la carretera para cruzar al otro lado. Pese a que su presencia suele estar señalizada, cada vez son más los accidentes causados por estos animales, con consecuencias nefastas tanto para ellos como para el vehículo y sus ocupantes», admiten en la OCU.

«Si circulas a una velocidad de 60 kilómetros por hora y chocas contra un ciervo, por ejemplo, la fuerza del vehículo al colisionar equivale al peso de un elefante de cinco toneladas. Pero no solo el impacto contra el animal puede tener graves consecuencias, realizar maniobras incorrectas para tratar de evitar el atropello (dar volantazos, tocar el claxon repetidas veces...) también puede resultar muy peligroso», alertan en el Real Automóvil Club de España (RACE).

¿Quién paga?

Además de extremar las precauciones cuando se circule por una de estas carreteras, los expertos aconsejan incluir una cobertura específica en el seguro del vehículo. «Un cambio realizado hace varios años en la Ley de Tráfico limita la posibilidad de reclamar a un coto de caza o a la Administración por los daños derivados de un choque contra uno de estos animales. Esto ha hecho que cada vez más pólizas incorporen entre sus coberturas la de daños por colisión con especie cinegética. De esta forma, el seguro se hace cargo de los destrozos materiales que sufra el vehículo».

Entonces, ¿quién paga si tengo un accidente con un jabalí? «Hay tres circunstancias que exculpan al conductor: si el atropello es consecuencia directa de una acción de caza mayor llevada a cabo el mismo día o durante las 12 horas anteriores o si se produce por no haber reparado una valla de cerramiento o no disponer de la señalización específica de animales sueltos. En este caso, se puede reclamar al titular de la vía pública. Y, por último, cuando la zona del accidente no disponga de la señalización específica que avisa del peligro de colisión con animales cinegéticos», precisan en el RACE.

«Los daños de este tipo de accidentes pueden llegan a ser muy cuantiosos: habitualmente se valoran y limitan a una indemnización máxima, como suele suceder con otras coberturas como el incendio o el robo», precisan en la OCU. El problema en el caso de los accidentes con animales viene de la demostración. Para que la cobertura se haga efectiva, suele requerirse la existencia de un atestado en el que se acrediten las circunstancias del siniestro.

Cómo evitar este tipo de siniestros

Si circulas por una carretera donde es probable que pueda salir un animales, ten en cuenta los siguientes consejos de expertos en conducción del RACE.

¿Y si sale un animal de repente?

Presta atención a la señalización de advertencia de animales en carretera.

Amplía la distancia de seguridad con los otros vehículos.

Reduce la velocidad: si vas a 80 kilómetros por hora dispones de tiempo suficiente para detenerte cuando un animal interrumpe en la carretera a 60 metros de distancia, pero si vas a 100 kilómetros por hora no podrás hacerlo.

Si te cruzas con un animal, evita tocar el claxon fuerte para que no se asuste y haga movimientos impredecibles. Si pasas a su lado, circula muy lentamente.

Si conduces por la noche con luz de carretera y ves un animal, cambia a luz de cruce para no deslumbrarle.

Si ves un animal en la calzada o en los alrededores, ten en cuenta que es muy probable que haya más.

¡Voy a chocar! ¿qué hago?

Ante una colisión inminente con un animal

Evita dar un volantazo para tratar de esquivarle: puedes invadir el carril contrario o salirte de la carretera, con consecuencias peores para el coche y sus ocupantes.

Mantente en el carril por el que circulas, sin hacer movimientos bruscos, sujetando bien el volante.

Trata de frenar para llegar al impacto a la menor velocidad posible.

¿Cómo se actúa encaso de accidente?

Ten en cuenta que lo más importante después de un accidente es garantizar tu seguridad, la de los ocupantes y la del resto de usuarios de la carretera.

Trata de colocar el vehículo fuera de la calzada para no entorpecer el tráfico.

Si estás obstaculizando la circulación debes señalizar el accidente mediante las luces de emergencia y ponerte el chaleco reflectante para bajar del vehículo, además de colocar los triángulos.

Avisa cuanto antes a los servicios de emergencia.

Antes de bajar del vehículo piensa que puede que el animal se encuentre herido y sea todavía más peligroso.

Aunque te parezca que está muerto, no lo toques, a menos que lleves guantes.

Nunca sigas a un animal que creas haber herido: si indicas su dirección de huida en el informe del atestado facilitarás que lo encuentren.