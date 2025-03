Casa Bella Teepees: dormir como los sioux con vistas a un lago

Isaac Asenjo Madrid Jueves, 3 de agosto 2023, 18:41 Comenta Compartir

Las cadenas autonómicas suelen ser prolíficas a mostrar películas del género wéstern en horario en el que uno se adormece mientras escucha el zumbido de alguna flecha y balas perdidas en el Lejano Oeste. ¿Quién no ha soñado alguna vez con involucrarse en una de esas historias con más o menos fortuna? Bueno, aunque no se llegue al extremo de los duelos, no hay que irse muy lejos, para poder, al menos, dormir como los indios.

Existen alojamientos que nos permiten transportarnos a experiencias insólitas. Eso sí, con todas las comodidades. Porque una cosa es querer dormir al aire libre y en plena naturaleza, y otra renunciar a un buen colchón. Es lo que se ofrece en Casa Bella Teepees, un camping de Granada rodeador de Olivos donde pasar unos días en una casa 'tipi', una tienda con forma de cono con un interior de 6 a 7 metros cuadrados.

El minimalista aventurero (adulto mayor de 18 años, según las normas del recito) tiene a pies del monte Jabalón, entre los parques de Sierra Nevada y las Sierras de Cazorla, cuatro pequeñas casas de tela que usaban tradicionalmente las tribus nómadas de las grandes praderas de Norteamérica, para acampar con todo tipo de comodidades, baño privado incluido.

Cada 'tipi' tiene una cómoda cama (kingsize en el de mayor tamaño), sofá y múltiples utensilios, además de un área propia para hacer barbacoa y asientos bajo una pérgola de madera, donde uno puede acomodarse a contemplar las montañas como telón de fondo, las clásicas puestas de sol veraniegas que queman el cielo naranja o tomar un refrigerio.

El alojamiento, que no admite mascotas y tiene un precio desde 77 euros la noche, se sitúa a 3 kilómetros de Zújar, de estilo arabesco con pequeñas casas blancas y calles laberínticas para perderse.

A otros tantos pasos de distancia está el embalse del Negratín, en el que desde el alojamiento ofrecen hacer kayak, paddel surf o alquilar un bote de remo para fluir sobre el agua. Alguna ruta de senderismo con la que acabar haciendo picnic en un bosque de higueras, un paseo a caballo o un baño en las aguas termales que brotan junto a la cola del pantano, son algunas de las actividades que promocionan los dueños del establecimiento para los clientes, que también pueden disfrutar de una piscina redonda junto a una zona de tumbonas con menos estrés que cualquier tribu sioux.