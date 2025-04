WhatsApp, a prueba de fisgones

Nuestros teléfonos móviles se han convertido en auténticas 'cajas fuertes' en las que almacenamos recuerdos, la agenda e información sensible, un contenido que puede traernos ... bastantes quebraderos de cabeza si termina saliendo a la luz, ya sea por la acción de los ciberdelincuentes o por la intromisión de alguien, un conocido incluso.

Una de las aplicaciones más problemáticas en este sentido es WhatsApp, que se ha convertido poco menos que en nuestra forma de relacionarnos. Algunas conversaciones contienen detalles que solo nos interesa compartir con nuestro círculo más íntimo, otras nos pueden poner en un compromiso con terceras personas... Así que proteger estos chats de miradas indiscretas se antoja una necesidad. Pero no siempre basta con el código de desbloqueo del teléfono, ya que, en ocasiones, familiares, amigos y pareja pueden conocerlo, lo que puede tentarles a echar una ojeada cuando no miramos. Y eso puede no suponer un problema... o sí.

Afortunadamente, WhatsApp cuenta con mecanismos para que solo nosotros podamos acceder tanto a la aplicación de mensajería como a su contenido. En el primer caso necesitaremos identificarnos cada vez que queramos abrir la 'app', con independencia de que el teléfono se encuentre desbloqueado.

Si tenemos un terminal Android debemos dirigirnos al apartado de 'Ajustes' y a continuación elegir 'Cuenta', 'Privacidad' y 'Bloqueo con huella dactilar'. Al habilitar dicha opción tendremos que usar el lector homónimo del dispositivo para consultar nuestros chats (podemos elegir si justo tras cerrar la aplicación, un minuto después o al cabo de media hora), lo que resulta mucho más seguro que cualquier patrón de desbloqueo.

Los usuarios de un iPhone, por su parte, cuentan con dos posibilidades: dentro del apartado de 'Configuración' (en la esquina inferior derecha de la pantalla) deben pulsar sobre 'Cuenta' y 'Verificación en dos pasos'. Esta opción permite establecer un PIN de 6 dígitos para reforzar la privacidad de WhatsApp, siendo aconsejable que resulte distinto al que utilizamos para desbloquear el móvil. No obstante, si preferimos confiar en la autenticación biométrica, debemos dirigirnos a 'Configuración', 'Privacidad' y 'Bloqueo de pantalla'. Al activar 'Requerir Face ID' tendremos que usar nuestra cara para desbloquear WhatsApp, sin excepciones. Eso sí, los de Meta advierten que «aunque WhatsApp esté bloqueado, seguirá siendo posible contestar llamadas y responder a los mensajes desde las notificaciones» de la aplicación.

El chat del colegio

Pongamos que la mayoría de nuestros chats de WhatsApp son grupos escolares y de 'memes' entre amigos. En este caso puede que lo único que nos interese sea proteger dos o tres conversaciones de carácter más personal. Para ello abrimos el chat que nos interese, pulsamos sobre el nombre del contacto y escogemos 'Bloqueo de chats'. Al instante, dicho chat quedará bloqueado mediante huella dactilar, Face ID o el código de acceso del teléfono. Además, se trasladará a la carpeta 'Chats bloqueados', sita al comienzo del historial principal.

Este método de blindaje presenta algunas particularidades: las notificaciones provenientes de chats bloqueados no reflejarán ni el contacto ni el contenido del mensaje, tan sólo contendrán la descripción 'WhatsApp: 1 mensaje nuevo'. Las llamadas no se bloquearán y el contenido multimedia tampoco, a no ser que guardemos los archivos (fotos, vídeos...) en la galería del teléfono con el chat desbloqueado.

Además, si usamos la función de copia de seguridad y restauración, «los chats bloqueados permanecerán así una vez finalizada la restauración en un teléfono nuevo. Para acceder a ellos primero deberás configurar la autenticación del dispositivo (huella dactilar o Face ID)», reza la página de soporte de WhatsApp.

Como último apunte, el bloqueo de chats solo resulta efectivo en el dispositivo desde el que lo habilitemos: «Si tienes otros dispositivos vinculados a WhatsApp, como un ordenador, los chats no se bloquearán en ellos».