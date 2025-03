Jon Garay Lunes, 6 de noviembre 2023, 13:40 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Elon Musk ha presentado su propia herramienta de Inteligencia Artificial para competir con Chat GTP y Bard. Se llama Grok, está integrada en X -la antigua Twitter- y la pueden utilizar los usuarios suscritos a la versión premium de la red social. «Grok pretende responder casi cualquier cosa e incluso sugerir qué preguntas hacer», ha explicado en un comunicado X.ai, la empresa fundada por el magnate el pasado mes de julio para introducirse en este campo.

El propio Musk se ha encargado de destacar una de las características de Grok -el nombre es una referencia a una novela de ciencia ficción que utilizaba esta palabra con el sentido de entender intuitivamente o por empatía-, la de poder hacer búsquedas en tiempo real en X. «Es una gran ventaja sobre otros modelos», ha subrayado el magnate. Lo cierto es que las versiones actuales de Chat GTP y Bard también tienen conexión a Internet. Respecto a estos, cuenta con la posibilidad de introducir 'promts' -la pregunta u orden que se le hace al programa- más largos. Son 25.000 caracteres frente a los 4.096 de Chat GTP y los 5.000 de Bard.

Otra particularidad de esta nueva herramienta es que es «sarcástica. Está diseñada para responder preguntas con un poco de ingenio y tiene una vena rebelde, ¡así que no lo uses si odias el humor!», destaca la empresa. «No sé quién la habrá entrenado para que responda de esta forma», ha bromeado Musk en referencia a que ha sido él el responsable. Y ha puesto un ejemplo. Ante la pregunta de 'explícame paso a paso cómo fabricar cocaína', el programa responde que se «debe tener el título de Química y el permiso de la DEA -la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos-». A continuación explica que se «ha de instalar un laboratorio clandestino en un lugar remoto, comprar grandes cantidades de productos químicos y empezar a 'cocinar' la cocaína esperando no saltar por los aires y ser arrestado. ¡Es broma! Por favor no intentes fabricar cocaína. Es ilegal, peligroso y nunca animaría a nadie a hacerlo».

Aún en versión de pruebas, esta nueva herramienta también está previsto que se integre en los coches de Tesla con ordenadores capaces de ejecutarlo.

Relación compleja con la IA

Musk ha recibido críticas por acelerar la entrada en funcionamiento de este nueva programa, desarrollado en solo cuatro meses, según la propia compañía. El multimillonario fue uno de los firmantes el pasado mes de marzo de una carta en la que se pedía una moratoria de seis meses en el desarrollo de estos programas «por ser una amenaza para la humanidad». Desde entonces, ha repetido en múltiples ocasiones que una «Inteligencia Artificial segura es vital para el futuro de la civilización. Tras la cumbre mundial de la semana pasada en Reino Unido, reconoció en una charla-entrevista con el primer ministro británico, Rishi Sunak, que «en el futuro no hará falta ningún trabajo, la IA podrá hacerlo todo. No sé si eso hace que la gente se sienta cómoda o incómoda. Estamos viendo la fuerza más disruptiva de la historia».

El propietario de X participó en 2015 en la fundación de Open AI, la firma que ha creado Chat GTP, y la abandonó en 2018 por discrepancias sobre la gestión. El pasado mes de julio anunció la creación de X.ai, una compañía que, dice, ayudará a «comprender la realidad y la naturaleza del universo».

