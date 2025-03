Instagram y Facebook empiezan a cobrar por sus servicios

José A. González Miércoles, 8 de noviembre 2023, 09:50 Comenta Compartir

Quizá esta mañana al intentar dar varios 'me gusta' a las publicaciones de tus amigos en Instagram o Facebook te haya saltado un aviso de suscripción. No, no es un ataque de phishing para robar los datos, sino que es el nuevo modelo de negocio de los servicios de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg.

No es la primera vez que se rumorea de la llegada del pago por suscripción en las redes sociales. X, antes conocida como Twitter, ya lo ofrece y permite a los usuarios el uso de sus servicios sin publicidad junto con otras ventajas que no están disponibles en la versión gratuita. Ahora, Facebook y Meta, previo pago de 12,99 euros al mes, elimina los anuncios de la plataforma y asegura que «los datos personales no se compartirán con los anunciantes». En el caso de la versión web, el precio será de 9,99€/mes.

Meta informa que, como es el caso de muchas suscripciones en línea, los precios de iOS y Android tienen en cuenta las tarifas que cobran Apple y Google a través de sus respectivas políticas de compra.

Esta es la respuesta de la compañía de Mark Zuckerberg a las exigencias en materia de privacidad de los reguladores de la Unión Europea. «Las leyes de tu región están cambiando, por lo que te presentamos una nueva opción sobre el uso que hacemos de tu información para los anuncios», advierte en el aviso lanzado a todas las cuentas de la plataforma.

En el caso de mantener la versión gratuita, los usuarios han de autorizar Facebook e Instagram a «seguir usando la información de las cuentas» y «las cookies» en sus productos, tal como recoge el aviso recibido por los usuarios.

La lucha por la privacidad

El pasado mes de mayo, la Comisión de Protección de Datos irlandesa y el European Data Protection Board multaron a Meta con 1.200 millones de euros, la mayor multa de la historia de la Unión Europea por protección de datos.

Además de esta sanción económica, las autoridades europeas han exigido a la tecnológica estadounidense que cese el envío de datos de los usuarios europeos a Estados Unidos, ya que «se considera que esa transferencia ha puesto en peligro la privacidad de los usuarios en Europa», revelan en la denuncia.

No obstante, esta no es la primera multa comunitaria sobre privacidad que recibe el conglomerado de empresas dependiente de Mark Zuckerberg. En mayo de 2022, Instagram fue sancionada con 405 millones de euros y Whatsapp recibió un multa por el mismo motivo en 2021, pero con una cantidad que rondaba los 225 millones de euros.