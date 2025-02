Elon Musk limita el visionado y la publicación de mensajes en Twitter No se podrán leer más de 6.000 mensajes diarios, límite que se reducirá a 600 en las cuentas no verificadas, aunque dice que es una medida temporal

Sábado, 1 de julio 2023

Elon Musk ha anunciado este sábado una serie de limitaciones en visionados y publicaciones para Twitter. Las nuevas medidas para la red social de la que es propietario incluyen un tope de lectura de 600 mensajes al día para cuentas no verificadas, mientras que las verificadas podrán visionar hasta 6.000. Todo ello se ha decidido en medio de los problemas que están teniendo los usuarios para visualizar contenido.

Además, los nuevos usuarios no verificados solo podrán acceder a 300 mensajes por jornada, según ha explicado el propio Musk en una serie de medidas provisionales para «afrontar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema». Ahora está por ver cuál será la reacción de los millones de usuarios de Twitter ante una situación que puede generar controversia.

Más tarde el también dueño de las compañías Tesla y SpaceX ha dejado de ver que se trataría de una medida temporal. Según ha adelantado, «pronto» –aunque no concreta fecha- se incrementarán estos límites hasta los 8.000 mensajes para cuentas verificadas, 800 para no verificadas y 400 para las cuentas nuevas no verificadas.

Se trata del último de una serie de incidentes que han afectado a la red social de Musk desde que fue adquirida por el también dueño de las compañías Tesla y SpaceX hace ya un año.

«Algo salió mal»

Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a la interfaz de Twitter, pero no aparece el carril de mensajes tanto en web como en la aplicación; en su lugar se puede ver un mensaje de error: «superada la tasa límite» o «algo salió mal. Intenta recargar». Ante la petición de comentario sobre lo que está ocurriendo la empresa ha respondido como es habitual con un escueto emoji de «caca».

En febrero durante 90 minutos no se pudo publicar mensajes tras un error por superar el «límite diario» y ya en marzo la incidencia surgió porque los usuarios no podían pinchar en enlaces ni ver fotografías. Otros problemas en el servicio de esta red social aparecieron tras el anuncio de despidos en la empresa o después del cierre de un centro de datos.