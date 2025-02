El Cybertruck irrompible de Tesla sufre su primer accidente mortal

Zigor Aldama Jueves, 8 de agosto 2024, 00:36 | Actualizado 11:17h. Comenta Compartir

El Cybertruck es un 'pick up' de líneas futuristas que Elon Musk presentó como la gran revolución de la automoción y que ha sido diseñado para lograr dos cosas: llamar la atención por su diseño y sorprender por su resistencia a los golpes. Desafortunadamente para el fundador de Tesla, el vehículo quedó en ridículo ya en su puesta de largo cuando la prueba de los cristales, teóricamente antibalas, concluyó con sendos agujeros tras ser golpeados con una bola de acero. Y el éxito del modelo, lastrado por numerosos problemas de fabricación que han provocado numerosas devoluciones, ha sido discreto: ha vendido 11.000 unidades.

Elon Musk frente a los impactos de bolas de acero en el cristal antibalas del Cybertruck. AFP

Su último problema llega de una carretera estadounidense del condado tejano de Chambers. La madrugada del lunes, el conductor de un Cybertruck perdió el control del automóvil, se salió del asfalto, cayó en la cuneta y dio al menos una vuelta de campana. Según los datos preliminares ofrecidos por las autoridades locales, y recogidos por medios estadounidenses, el accidente no habría sido fatal si no fuese porque el vehículo eléctrico se incendió. El hombre, cuya identidad no ha trascendido, murió a causa de las quemaduras en pocos segundos, y el 'pick up' quedó reducido a un amasijo de hierros cuando los bomberos lograron sofocar las llamas.

La prensa especializada ha descartado que haya sido un problema con el piloto automático, que ya provocó accidentes en otros modelos porque aún no está activado en los Cybertruck, que comenzaron a entregarse a finales del año pasado. Se especula con la posibilidad de que el incendio haya sido provocado por la batería, incidiendo en que aún no ha superado tests de seguridad realizados por terceros, algo que el resto de modelos de Tesla sí que han hecho, y con sobresaliente. De momento, Musk no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El diseño del Tesla Cybertruck no deja indiferente a nadie. AFP

No es la primera vez que el Cybertruck tiene un accidente. El primero del que hay constancia se produjo el 29 de diciembre del año pasado, cuando un Toyota Corolla conducido por un adolescente de 17 años chocó contra uno de ellos en California. No obstante, en aquel suceso solo se produjeron heridas leves, y el modelo de Musk se demostró mucho más seguro, ya que únicamente sufrió pequeños daños mientras el automóvil japonés quedó para el desgüace.

Ahora, es evidente que las conclusiones a las que llegue la investigación del accidente mortal pueden tener un impacto relevante en el prestigio de este coche, caracterizado por su exterior de acero pulido -teóricamente a prueba de casi todo tipo de impactos-, diseño agresivo y elevado precio -la versión más económica cuesta 61.000 dólares, mientras que la más avanzada llega a los 100.000-.