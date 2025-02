Acorralada por las demandas, X deja de utilizar los datos de sus usuarios para entrenar la IA

Zigor Aldama Lunes, 12 de agosto 2024, 19:00 Comenta Compartir

La inteligencia artificial aprende de los datos que los humanos publicamos en Internet o de los que guardamos en bases específicas. Gracias a ese conocimiento existente, la IA es capaz de hacer predicciones más acertadas, interpretar datos con mayor precisión que los humanos, e incluso generar contenido nuevo. El debate está en qué datos pueden utilizar estos sistemas para aprender.

Según las autoridades irlandesas y la ONG noruega Noyb, X -antes conocida como Twitter- estaba utilizando la información que publican sus usuarios premium para entrenar a su sistema de IA Grok desde el pasado mes de mayo. Y eso es ilegal porque en ningún momento la red social de Elon Musk ha advertido de ello ni facilita tomar una decisión al respecto. El usuario que desee negarse se ve obligado a bucear en los menús de privacidad y desactivar una casilla que no debería estar activada por defecto.

Por eso, ambas se han querellado contra la red social de Elon Musk. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda abrió fuego la semana pasada con una denuncia en el Tribunal Superior de Dublín. «Hemos sido totalmente transparentes y hemos hecho todo lo que está en nuestra mano para dar a los usuarios control total sobre cómo se utilizan sus datos, no como hacen otras empresas que rastrean la web para sus sistemas de IA sin importarles la privacidad», se defendió la red social en primera instancia. No obstante, la semana pasada decidió cejar en su empeño para evitar males mayores y anunció que no continuaría recabando esa información. «Nos alegra que los usuarios de X en la UE puedan seguir utilizando Grok y controlar cómo se utilizan sus datos con un sencillo ajuste de privacidad», concluyó.

¿Y qué pasa con los datos que ya tenía?

No ha sido suficiente, porque ahora Noyb -'no es asunto tuyo', por sus siglas en inglés- se vuelve a querellar en nueve países europeos -incluido España- para ir al fondo de la cuestión y trascender el caso concreto de X. De hecho, en su anuncio de la denuncia recuerda que fue Meta -matriz de Facebook, Instagram y WhastApp- la primera en violar la ley de protección de datos. «Los documentos legales en el caso de Irlanda no son públicos, pero entendemos que la Autoridad allí no cuestiona la legalidad del procedimiento, sino que está preocupada por las medidas de mitigación y la falta de cooperación de Twitter», ha explicado Max Schrems, presidente de Noyb, que no se ha quedado satisfecho con el nuevo compromiso de X.

La ONG, que ya arremetió anteriormente contra las redes de Mark Zuckerberg y logró detener el acuerdo para la transferencia automática de datos entre Europa y Estados Unidos, añade que no está claro el uso que Twitter dará a los datos recopilados previamente. Por eso, requiere una investigación completa, ya que no resulta nada fácil determinar cómo se entrena un modelo de IA. «La solución es muy simple: pregunta a los usuarios si quieren donar sus datos. Incluso si solo una pequeña parte de sus 60 millones de usuarios europeos acepta, Twitter tendrá datos más que suficientes para el entrenamiento», apostilla Noyb, que exige a los países en los que ha presentado su denuncia una actuación de urgencia.