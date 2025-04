Cómo escuchar música de Youtube sin la pantalla encendida o mientras estás en otra app

Irene Toribio Domingo, 17 de marzo 2024, 18:07 Comenta Compartir

No, el truco no es 'hacerte premium', aunque evidentemente es la forma más rápida y sencilla de conseguir las ventajas de YouTube. Pero no la única, y es que si algo tiene esta aplicación de vídeos y música es que a veces resulta un incordio escuchar música desde allí, ya que en el caso de no ser usuarios premium debemos permanecer en la pantalla de YouTube en todo momento. ¿No puedo responder un WhatsApp mientras escucho música de YouTube? ¿No puedo bloquear la pantalla y seguir escuchando la música? Seguro que piensas que no, pero no es cierto. Puedes hacerlo y te vamos a contar cómo.

Ya sea por navegar en otras aplicaciones o páginas web, por ahorrar batería o simplemente porque sí, si quieres seguir escuchando tu música de YouTube con la pantalla bloqueada esto es lo que debes hacer: solo tienes que copiar el enlace del vídeo y pegarlo en otro navegador, como puede ser Firefox. Accedemos a la URL y colocamos el navegador en Formato Escritorio o Vista de Ordenador, apagamos la pantalla y el sonido seguirá reproduciéndose.

Otro truco, algo más cómodo pero ya os advertimos que puede ser menos seguro, es cambiando la URL. Desde la cuenta de TikTok de Chollometro han compartido este truco y han revolucionado a todos, ya que funciona para todos. Consiste en colocar un guion entre la letra T y la letra U, apareciéndonos el vídeo sin anuncios ni otros elementos que puedan resultar molestos.

Eso sí, debemos tener en cuenta que lo que estamos haciendo realmente con este método es acceder a una página web de terceros, por lo que nuestros datos ya no estarán protegidos por Google.

Ventajas de YouTube premium

La propia aplicación lo define así: «sin anuncios, sin conexión y en segundo plano». Y es que esas son las tres principales ventajas de hacerse suscriptor premium, no únicamente poder utilizar la aplicación en segundo plano.

- Sin anuncios.

- Puedes descargar vídeos y reproducirlos más tarde sin conexión (esto es perfecto para los viajes en avión).

- Reproducción en segundo plano: podrás bloquear la pantalla o utilizar otras aplicaciones al mismo tiempo.

