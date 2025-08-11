WPlace: el mapa del mundo que millones pintan en internet La plataforma permite colocar píxeles gratuitos cada 30 segundos y crear una obra global que ya recuerda a las «guerras digitales» de r/place

Miguel G. Casallo
Lunes, 11 de agosto 2025, 14:06

En estos momentos está ocurriendo un fenómeno único en Internet. Miles de personas de todos los rincones del planeta participan en una iniciativa llamada WPlace, donde cada usuario puede colocar un pequeño punto de color, un píxel, sobre un mapa del mundo cada 30 segundos. El resultado es una gigantesca obra de arte colaborativa que se crea en tiempo real, como si millones de manos pintaran juntas.

Participar es muy sencillo: basta con entrar en la página wplace.live, elegir el punto exacto del mapa donde se quiere pintar y colocar un píxel del color que se prefiera. Es completamente gratuito y, además, cualquiera puede acercar el zoom para ver cómo están dibujadas en este momento su ciudad, su barrio o incluso la zona donde vive.

La idea no es completamente nueva. En 2017, la comunidad de Reddit lanzó un experimento llamado r/place. Consistía en un gran lienzo en blanco en el que cada persona podía colocar un píxel cada varios minutos. Aquella primera edición fue curiosa, pero no provocó un gran revuelo. Sin embargo, cuando el evento se repitió en 2022 y 2023, la historia fue distinta.

En esas ocasiones, varios creadores de contenido animaron a sus seguidores a participar, y lo que comenzó como un proyecto artístico se transformó en una auténtica «guerra digital». Comunidades enteras se organizaban para dibujar logotipos, banderas o personajes, mientras otros grupos intentaban borrar o modificar esos diseños colocando sus propios píxeles encima. Durante una semana, se libraron auténticas batallas virtuales. Una de las más recordadas fue la que enfrentó a comunidades francesas y españolas, con la ayuda de miles de hispanohablantes que se unieron para «defender» cada punto de su territorio digital.

El experimento, que originalmente no buscaba generar conflictos, terminó cerrando su ciclo de forma poética: los organizadores borraron el lienzo y lo dejaron completamente en blanco, como si nada hubiera ocurrido.

Ahora, en 2025, la idea ha renacido con fuerza gracias al desarrollador brasileño Murilo Matsubara. Su propuesta fue sencilla y brillante: «Vamos a darle a la gente un lienzo del mundo entero para que cree lo que quiera.»

Así nació WPlace, un mapa global compuesto por más de cuatro mil millones de píxeles. Cada ciudad, cada país, es un espacio para que los usuarios dibujen lo que se les ocurra. En lugares como Tokio o Nueva York, el resultado es espectacular: murales digitales con personajes de videojuegos, héroes de cómic, banderas, emblemas deportivos y memes que se mezclan en un mosaico cambiante.

Lo que empezó como un simple juego digital se ha convertido en una especie de museo vivo del planeta, en el que cualquiera puede dejar su huella o recorrer, píxel a píxel, las creaciones que millones de personas están trazando ahora mismo. Un espacio donde, desde cualquier lugar del mundo, basta un clic para formar parte de la mayor obra colectiva jamás pintada.