Volkswagen «no tiene los datos» del coche del amigo de Esther López

La esperada respuesta del fabricante sobre las idas y venidas del vehículo del principal sospechoso en la desaparición y muerte de Esther López ha llegado ... al Juzgado de Instrucción 5 de Valladolid y ha vuelto a lanzar un nuevo jarro de agua fría sobre los investigadores: Volkswagen no tiene las respuestas sobre dónde estuvo exactamente el T-Roc ya entrada la madrugada del 13 de enero y los días siguientes y si hubo coincidencia espacial y horaria entre el dispositivo del vehículo y los teléfonos móviles de la vecina de Traspinedo y su amigo Óscar S. «Nuestra empresa se dedica a la fabricación de automóviles, por lo que no realiza lecturas ni valoraciones de unidades/aparatos multimedia», remacha la multinacional.

El fiscal jefe de Braunschweig (Alemania) ha hecho llegar a la magistrada Soledad Ortega la respuesta que la compañía automovilística ha remitido al hombre de enlace de la Comisaría de Policía de Wolfsburgo que se ha ocupado de gestionar la orden internacional que el juzgado vallisoletano tramitó el pasado mes de marzo.

En su respuesta, Volkswagen señala que «en lo concerniente al vehículo solicitado por las autoridades españolas, le comunico que el cliente no ha activado ningún servicio ni tampoco ha tenido lugar ningún enlace» del dueño del coche (APP, portal) con el 'backend' (servidor), así que «no se han almacenado datos en el servidor». Simplemente, el fabricante entrega el coche con un navegador que no fabrica y a cuyo contenido no tiene acceso. No ha llegado ningún dato (rutas, recorridos) a Volkswagen porque el cliente no ha contratado nada que implique guardar información en sus servidores.

«Desguazar el aparato»

Por otro lado, explica que, en Alemania, los organismos policiales competentes en la lectura de rutas y seguimiento, registros de directorios telefónicos y datos de contacto de las unidades multimedia/ ordenadores centrales son las ORIC o bien la Oficina Federal de Investigación Criminal de Wiesbaden (OFIC), bajo cuyo mando se encuentra la Policía Científica, que «puede prestar asistencia» a su homóloga de la Guardia Civil «si se le solicita» y en el caso de que en España «no exista un departamento policial similar que pueda leer las unidades multimedia/ordenadores centrales».

La valoración será realizada por la ORIC competente asistida por la OFIC, o bien esta se ocupará directamente, «la cual, posiblemente contará con la participación del fabricante de los aparatos». Advierte además que en algunos casos «no habrá más remedio que desguazar el aparato si se desea un proceso de lectura completo».

Subraya Volkswagen que «nuestra empresa se dedica a la fabricación de automóviles, por lo que no realiza lecturas ni valoraciones de unidades o aparatos multimedia» y precisa que en el T-Roc se archivan otros datos sobre aparatos o comunicaciones con interfaces, como Bluetooth que deberán ser extraídos». Concluye que «en caso necesario, también deberá incluirse en el proceso a los fabricantes de los controladores o unidades de mando».

Respecto de los datos registrados en el vehículo relativos al eSIM instalado en fábrica, se trata de los tres módulos de llamadas de emergencia, según el gurpo de empresas de seguridad K-SK-7 de investigación forense de vehículos.

Recursos limitados

Junto a la respuesta del fabricante alemán, ha llegado también la de la Guardia Civil al requerimiento realizado por la magistrada del caso, cuando se cumplen ya cinco meses de instrucción -«sin un relato de lo que pasó» y con tres investigados (Óscar S., Ramón G. y Lucio Carlos 'Carolo' G.) en la cuerda floja- para que los investigadores remitieran ya los informes que faltan, principalmente, biológicos, o bien explicaran el motivo del retraso.

La UCO se ha excusado de no poder dar una fecha precisa de entrega y justifica el retraso en la limitación de recursos y la carga de trabajo. De paso, los grupos de la Benemérita aprovechan para pedir más tiempo para completar los informes sobre las más de quinientas muestras que el Equipo Especial de Inspecciones Oculares (Ecio) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recopilardon durante los cuatro días de registro de la casa de verano de los padres de Óscar S. M. en la urbanización El Romeral. Ahora necesitarán también más tiempo para que se pueda saber el contenido del ordenador de a bordo del coche en el que Ésther López habría viajado por última vez.

De los últimos informes en llegar, tampoco ha dado resultado relevante para la investigación el estudio de las cuentas de correo electrónico de Esther López, según han informado fuentes del caso.