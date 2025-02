Vocento y U4Impact presentan los Premios Innovación Sostenible Universitaria para resaltar el talento de los jóvenes

Fernando Morales Jueves, 18 de abril 2024, 14:17 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

La primera edición de los Premios Innovación Sostenible Universitaria ha comenzado este jueves su recorrido bajo un preámbulo para jóvenes y empresas: «si quieres tener talento date un reto». Y es que se calcula que cada alumno en España dedica en torno a 400 horas a desarrollar trabajos fin de carrera o máster, mientras que el 85% de ellos acaba siendo archivado, sin ningún tipo de utilidad posterior. Es por lo que el objetivo de los galardones, organizados por U4Impact y Vocento y que se celebrarán el próximo 27 de junio, es reconocer de entre 100 finalistas aquellos trabajos fin de carrera o máster que, elaborados por estudiantes en el seno de empresas, hayan generado un impacto real.

Así, durante el acto de presentación celebrado en la Cámara de Comercio de Madrid, se ha puesto de relieve la necesidad de conectar las universidades con las empresas para generar no solo oportunidades laborales para los jóvenes sino también para desarrollar en las entidades proyectos de innovación o sostenibilidad con gente recién graduada y con visiones diferentes a los de la compañía. En palabras de Mariana Ramonell, directora de Sostenibilidad de Vocento, los jóvenes son el cliente del futuro, por lo que tenerlos cerca nuestra es crucial. Así, para Ramonell, «la vocación de los premios es amplificar el hecho de que los jóvenes tienen mucha capacidad para colaborar con las compañías así como amplificar que hay muchos proyectos por hacer en las compañías».

Los premios, que nacen con el objetivo de perdurar en el tiempo y con el propósito de generar un impacto en la sociedad, están organizados en cinco categorías: nuevas tecnologías, sostenibilidad, innovación social, salud y mujer stem. Líneas que como han explicado el fundador de U4Impact, Manuel Docavo, están enfocadas como a intereses relevantes para las empresas como a temáticas de sostenibilidad y lo importante de la transformación a nivel ambiental donde caben proyectos no solo de ingeniería sino también proyectos de desarrollo de negocio.

Un trabajo que enriquece

Durante la celebración del acto, en el que se han presentado proyectos fin de máster realizados conjuntamente con empresas, los estudiantes han puesto en valor los beneficios que han tenido para ellos realizar este proyecto no de manera puramente teórica sino con una aplicación real en el entorno laboral. «Lo que frustra a los estudiantes es no llegar a ver después de cuatro años estudiando la práctica de lo que has aprendido, pero de esta forma te adentras en el mundo laboral y ves lo que realmente se sabe», ha explicado Tania Verdugo, quien ha realizado su trabajo fin de máster en Cepsa, durante una mesa redonda junto con otros dos estudiantes.

Una visión, no obstante, compartida por sus compañeros Iliana Paola Barajas, estudiante en Danone, y Andrés Bayona, en Astara. Para ambos, uno de los principales retos que tiene la universidad es que al final de la carrera uno no tienen un proyecto donde desarrollarse correctamente, sino que es un trabajo que no enriquece puesto que es un repaso de la carrera«.

Es por lo que valoran la importancia de adentrase en el mundo laboral a través del trabajo fin de carrera o máster, puesto que no solo lo ven como un primer contacto con el mundo laboral sino que es para las empresas una forma «muy positiva», según U4Impact, de atraer talento joven y desarrollar nuevos proyectos dentro de la compañía. Además, según Blanca Travesí, cofundadora de U4Impact, la generación de jóvenes actuales es «difícil de atraer y retener», por lo que para los estudiantes, justificaron durante la mesa redonda, es fundamental que las empresas creen planes de carrera real que les permita proyectarse en el futuro.

