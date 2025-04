Antonio Arco Sábado, 22 de junio 2024, 13:50 Comenta Compartir

Exministro de Fomento de Venezuela, exdirector ejecutivo del Banco Mundial, autor de ensayos convertidos en 'best sellers', analista global, Moisés Naím (Trípoli, 1952 ) está considerado uno de los líderes de opinión más influyentes del mundo. Su nuevo libro, 'Lo que nos está pasando. 121 ideas para escudriñar el siglo XXI' (Debate), contiene una selección de columnas, escritas entre 2016 y 2023, en las que ofrece su mirada sobre los fenómenos políticos y los retos que enfrenta el planeta. Y sí, el título de su novedad editorial tiene que ver con esta cita de Ortega y Gasset: «No sabemos lo que nos está pasando, exactamente eso es lo que nos está pasando». Ay, lo que él daría por poder hoy jugar al tenis como en aquellos días felices.

- ¿Cuándo se convirtió en lector?

- A pesar de que tengo un hermano, que quiero mucho, doce años mayor que yo, la diferencia de edad, obviamente, hizo que fuera un niño más bien solitario. Un niño lector que leía y leía.

- Empezó con ganas.

- Sí, pero el problema era que no leía lo que me mandaban en el colegio, sino que leía, tras hacer mis búsquedas, lo que me provocaba y apetecía.

- ¿Con qué consecuencia?

- Con la de que terminaba yo sabiendo mucho de algo que nadie me había pedido que supiera [ríe]. Los libros me acompañaban, son una fantástica compañía. Recuerdo que, siguiendo en la infancia, a mí una vez a la semana me daban dinero para comprarme un libro.

- ¿Qué le suele pasar a usted?

- Que me aburro muy rápido, y por eso necesito hacer siempre cosas diferentes.

- ¿Algún deporte en especial?

- De chiquito jugaba al tenis. Ahora soy hincha de [Carlos] Alcaraz, como todos.

Alerta «La Humanidad sufre una gran amenaza, la mala salud mental de la gente, que tiene que ver con las redes sociales, la tecnología y todo eso»

- ¿Qué se nos avecina?

- Ya estamos viviendo cambios importantísimos, pero vienen otros aún más importantes, y el problema es que no está nada claro que vayamos a saber estar a la altura: ni tenemos las mejores ideas, ni las más claras; ni las instituciones más sólidas y eficaces, ni a las personas capaces de, realmente, resolver los graves problemas que nos van a afectar a todos. Estamos viviendo un tiempo de grandes retos y pequeños líderes, porque los líderes que ahora gobiernan el mundo no dan la talla, no son los adecuados para la magnitud de los retos que vienen. Cambios importantes, diferentes, nuevos, simultáneos, que van a generar una nueva realidad. Cambios que no sabemos ni cuándo ni dónde nos van a golpear, ni en qué medida afectarán a nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros países...

Dualidad

- ¿Diría que estamos en un momento muy peligroso?

- Diría que estamos en un momento de claroscuros. Nada es siempre completamente catastrófico, ni completamente digno de celebración. Muchas de las cosas que están ocurriendo son duales. Por ejemplo, la Inteligencia Artificial (IA) no es simplemente más computación y ordenadores, sino algo verdaderamente transformador y profundo que llega para ser permanente. Ese tipo de cosas van a estar con nosotros un tiempo, ¿no? Y eso tiene un aspecto positivo y otro negativo. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y el diagnóstico y el tratamiento de graves problemas de salud están siendo afrontados más eficazmente gracias al uso de la IA. Cambiará el mundo, afectará a pobres y ricos, a políticos, empresarios, científicos, demócratas, autócratas, analfabetos, cantantes, escritores...; todos los estilos de vida y todas las profesiones se verán afectadas con la IA. Ahora bien, es un arma de doble filo: no faltará mucho para que terroristas, dictadores, timadores y criminales utilicen la IA con consecuencias nefastas para la Humanidad. La IA podría engendrar el caos mundial, hay que estar muy alerta.

- ¿Qué le han parecido las imágenes de los grandes líderes de la cumbre del G-7 tan sonrientes, todo abrazos y complicidades como si el mundo viviese un momento dulce?

- Yo tengo una cierta familiaridad con este tipo de reuniones, y puedo decirle que para eso les pagan, para dar la imagen de que saben exactamente lo que está pasando, hacia dónde vamos y qué hacer al respecto; unos líderes de este calibre no pueden darse el lujo de salir a decir que vamos a ser golpeados, pero que no sabemos ni cuándo ni cómo. Pero ellos son los que conocen mejor que nadie los retos a los que nos enfrentamos.

- No están las cosas para muchas sonrisas.

- No, cierto, y recuerde que al mismo tiempo que nos llegaban esas imágenes de los líderes, llegaban otras en las que Miami se estaba anegando, estaba completamente sumergida. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de las consecuencias del cambio climático.

- ¿Y el hecho de que la anfitriona fuese una presidenta de extrema derecha, Giorgia Meloni?

- Es la elección de los italianos. Está aprendiendo a conocer qué significa ser un líder a nivel europeo, y a serlo a nivel mundial, y a darse cuenta de lo que a ella le falta y también de lo que puede sobrarle. A muchos les está sorprendiendo su forma de desenvolverse frente a la agenda de retos a la que se enfrenta. Giorgia Meloni es una señora claramente talentosa y va a lograr el apoyo de mucha gente que jamás pudo imaginarse que apoyaría a una política que viene de una trayectoria como la suya. Sin embargo, creo que en Europa va a ser una líder que va a jugar un rol decisivo.

- ¿Entiende el ascenso de la extrema derecha, especialmente en países como Francia y Alemania?

- Puedo compartir la ansiedad que el ascenso de los más radicales puede provocar, pero este ascenso ha sido posible, entre otras cosas, por lo ineficaces y poco útiles que han sido la reacciones de las fuerzas contrarias. ¿Qué contraofertas han planteado a los votantes la izquierda y la derecha moderada para hacer que la derecha radical resultase menos atractiva a quienes la han votado? Los culpables de lo que está pasando con la derecha radical son los que han votado por ella, en primer lugar, pero también una izquierda que no ha sabido articular un mensaje competitivo.

Ascenso de Milei « La antipolítica es uno de los venenos más peligrosos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos»

- ¿Cómo de posible ve el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca?

- Ya sabe que se dice que si las elecciones en Estados Unidos fuesen hoy, Trump sería el ganador.

- ¿Y esa victoria qué supondría?

- Lo primero, una amenaza a la democracia. No es que al día siguiente de salir vencedor se declarase ya un dictador, pero hay otros modos de ir debilitando los pesos y contrapesos que hacen posible la democracia, sobre todo cuando se tiene la voluntad de socavarla. Pero, por otro lado, él ya fue presidente, tiene experiencia, aprendió cosas.

- ¿Por ejemplo?

- Que no todo lo que uno quiere hacer puede hacerlo. Ni fue posible la gran muralla que separaría definitivamente a México de Estados Unidos, ni se aumentaron a su gusto las perforaciones de petróleo. Lo que sería gravísimo es que maniobrase todo lo necesario para que se pudiesen incrementar los mandatos presidenciales. El continuismo es más peligroso que el populismo. Si gana, logrará llevar a cabo algunas de las cosas que se proponga, pero no asistiremos a la revolución que algunos esperan.

- Javier Milei, Argentina, la motosierra. Y no es ninguna broma.

- Los culpables de su ascenso son sus opositores por ofrecer una oferta tan triste, tan limitada a la oferta electoral de la familia Kirchner, que ciertamente no son dignos de admiración. La gente se agota, le fastidia tener siempre a los mismos líderes diciendo lo mismo y haciendo las mismas promesas de siempre que nunca funcionan. Entonces, les ofreces una alternativa bien contraria y les resulta atractiva. La antipolítica es uno de los venenos más peligrosos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos. Se han hecho muchas cosas desde la política que son inaceptables, como todo lo que tiene que ver con la corrupción.

Cuando se acabe el vino

- ¿Qué pregunta se hace con respecto a él?

- ¿Cuánto tiempo será sostenible su presidencia? Hasta ahora la verdad es que no ha gobernado mucho, se ha dedicado a visitar a los grandes líderes del mundo, a abrazarse con ellos y a dar discursos con los que hay que reconocer que consigue atraer la masa. Pero la pregunta es qué pasará cuando se termine la fiesta inaugural, porque él todavía sigue de fiesta. ¿Qué pasará cuando se acabe el vino?

- ¿Algún presentimiento?

- Bueno, ojalá que salga bien. Es muy importante que esto salga bien porque ya es hora de que el peronismo como experimento sea declarado un fracaso.

- Por cierto, aprovecho para preguntarle por el 'fenómeno Nayib Bukele' en El Salvador.

- De nuevo, vamos a ver cuánto dura la fiesta. Menos mal que llegó alguien a El Salvador y sacó del juego a las mara Salvatrucha, a la mara M18, etc. Menos mal que alguien lo hizo. Claro, en el proceso es casi seguro que debe haber habido violaciones importantes de derechos humanos. Es imposible hacer lo que ellos hicieron sin violar derechos humanos, creo yo. Lo lograron, ya las calles de El Salvador le pertenecen a la gente; pueden andar sin miedo a que los asesinen, a que los extorsionen, los secuestren, los violen... Así era allí la vida normal antes de Bukele. Es un nuevo cambio de ciclo al cual hay que darle la bienvenida, pero vamos a ver cómo es el segundo capítulo: una vez que el Gobierno ya logró recuperar las calles, ¿cómo va a recuperar ahora la economía, que está en un estado pésimo?

- El cambio climático.

- Ya vamos con mucho retraso para evitar males mayores. Ha habido progreso, pero en absoluto el suficiente para contrarrestar todo lo que no hemos hecho bien. No lo hemos entendido todavía ni todos ni del todo: nos estamos jugando muy seriamente la supervivencia de la Humanidad.

Ascenso de Milei « La antipolítica es uno de los venenos más peligrosos a los que se enfrenta la sociedad en estos momentos»

- Pues ya empieza a vislumbrarse que la tendencia de los poderes públicos será a relajarse con respecto a las 'políticas verdes'.

- Bueno, hasta que se incrementen las inundaciones, los incendios, los deshielos, las sequías... y la gente no tenga más remedio que aceptar que hay que cambiar de rumbo. No nos engañemos, a todos o a casi todos nos suena muy bien esto de que tenemos que salvar el planeta, de que debemos luchar contra el cambio climático, de que debemos proteger la naturaleza...; pero nos olvidamos de que hacerlo conlleva un precio, y es ahí cuando ya nos volvemos cómodos, nos relajamos, nos olvidamos. No estamos dispuestos a hacer ningún sacrifico para frenar el cambio climático. Y si queremos de verdad que no se nos haga demasiado tarde, vamos a necesitar dinero, liderazgo, visión política y sacrificio personal.

- ¿Bienvenida sea la exploración espacial?

- Por supuesto, démosle la bienvenida y esperemos que goce de buena saludad, pero no nos confundamos: las soluciones a nuestros problemas no van a llegar de la Luna. Las tendremos que encontrar aquí, en la Tierra.

- ¿A favor de Francisco?

- Sí, claro que sí.

- ¿En qué consiste vivir sabiamente?

- Hoy, una gran amenaza para la Humanidad, la mala salud mental de la gente,que tiene que ver con las redes sociales, la tecnología, la cibernética y todo eso. Dejarse capturar por las redes sociales y la Inteligencia Artificial es peligroso para la salud mental. En cuanto a lo que yo creo que ayuda mucho a vivir bien, le señalaría dos cosas: no hacer nada en exceso, y tener una comunidad de amigos y familiares sólida. La felicidad tiene que ver con eso, con ser muy cuidadoso con los excesos y con no vivir sin una comunidad afectiva alrededor.

- ¿Vive usted en paz?

- ¡No, claro que no! Por supuesto que no.

- ¿Qué reto personal se ha propuesto?

- Hacer todo lo posible para envejecer manteniendo el control sobre mi cuerpo y mi mente. No le tengo miedo a la muerte, pero le tengo pavor a no poderme manejar por mí mismo. No querría acumular pérdida de facultades, no creo que vivir así merezca la pena.