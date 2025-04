Vikingos, Colón y ahora marcianos

Los vikingos fueron los primeros europeos en llegar a América, aunque de ellos nada se supo hasta que los arqueólogos hicieron su trabajo sobre todo ... en Canadá. En cambio, Cristóbal Colón llegó con sus naves, tocó tierra, volvió y lo contó. Ahora, a los nórdicos y al navegante ¿genovés? les ha salido un rival extraterrestre. Así lo defienden algunos investigadores tras estudiar los conocimientos adquiridos por las culturas precolombinas.

La última novedad al respecto se presentó el martes ante la Cámara de Diputados mexicana. El comunicador y ufólogo Jaime Maussan y diversos estudiosos de la vida extraterreste presentaron los cuerpos de dos seres no humanos. Se trata de los supuestos restos de dos pequeñas criaturas con forma humanoide halladas en Perú. La comparecencia tuvo lugar durante la primera sesión de la comisión parlamentaria que pretende estudiar si es posible redactar una legislación nacional sobre los objetos voladores no identificados (ovnis).

Maussan explicó a los diputados que los cuerpos de los extraterrestres no fueron recuperados después de que su nave se estrellase, sino que se encontraban enterrados. «No son momias, sino cuerpos completos que no han sido manipulados en su interior y que tienen una serie de elementos que los hacen verdaderamente extraordinarios», dijo.

Para validar la prueba, el ufólogo presentó un informe elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que dató en mil años la antigüedad de los dos seres. Al parecer, los supuestos extraterrestres se han conservado al tener sus cuerpos recubiertos por algas unicelulares de la familia de las diatomeas. Estas impidieron el crecimiento de bacterias y hongos.

Viajes intergalácticos

Maussan enfatizó en su intervención que los humanos «estamos siendo visitados por inteligencias no humanas» que llegan a la Tierra procedentes «de las profundidades del universo». Incluso apuntó que los humanos podríamos también «viajar a otros universos» de donde procederían estos visitantes.

A la sesión parlamentaria también fue invitado Ryan Graves, el piloto de combate de la Marina estadounidense y exdirector de la Americans for Safe Aerospace, que el pasado julio confirmó en el Capitolio que EE UU investiga desde hace décadas el fenómeno ovni. Como ya hiciera ante el comité de supervisión de la Cámara de Representantes sobre los fenómenos aéreos no identificados (fani) -tal como los denomina Washington-, Graves reiteró en México que Washington tiene en su poder naves extraterrestres y restos de origen no humano.

Ante el secretismo y la falta de credibilidad, el piloto de combate estadounidense advirtió que el proceso de desclasificación permitirá el próximo año que los ciudadanos conozcan más el fenómeno. Y dijo que los ciudadanos deberán prepararse para aceptar la presencia de seres no humanos en la Tierra.