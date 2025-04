VIH y Sida: transmisión, síntomas y tratamiento

M. F. Jueves, 1 de diciembre 2022, 15:15 | Actualizado 15:27h. Comenta Compartir

Este jueves, 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del Sida. La jornada tiene como objetivo concienciar a población y gobiernos sobre la necesidad de dedicar recursos para luchar contra esta enfermedad y dar a conocer los avances contra el Sida, causado por la extensión de la infección del VIH.

Unas 1.400 personas tienen VIH en Extremadura y el 15% aún no lo sabe, motivo por el cual el lema elegido este año para la celebración del Día Mundial contra este virus y el Sida hace hincapié en la necesidad de intensificar las pruebas. 'Sobran los motivos' es el lema elegido por el Comité Antisida de Extremadura (CAEx), que hace incidencia en esta prueba que cada año se realiza unas 50.000 veces en la región extremeña, permitiendo así la detección de una media anual de 32 nuevos contagios.

El VIH, virus de Inmunodeficiencia Humana, debilita el sistema inmunitario y por tanto, la persona que lo contrae es mucho más vulnerable a un amplio número de infecciones y cánceres. Si no se accede al tratamiento, comienzan a aparecer los signos y síntomas propios de la enfermedad que definen el Sida, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

El VIH se transmite a través de cuatro fluidos, según recuerda el Ministerio de Sanidad: la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna. Por tanto, se puede transmitir por tres vías: sexual, sanguínea y de madre a hijo. En ningún caso se transmite en contactos cotidianos como besos, caricias, duchas, tos, estornudos, vasos, cubiertos, alimentos, lugares de trabajo, colegios, gimnasios o piscinas. Tampoco se transmite a través de la saliva, las lágrimas o el sudor, ni por picaduras de insectos o por el contacto con animales domésticos. La donación de sangre no comporta riesgo alguno de infectarse.

La mayoría de las personas infectadas por el VIH no saben que han contraído el virus. No obstante, en el momento de la seroconversión (es decir, entre uno y dos meses después de haber contraído la infección) algunas presentan un cuadro similar a una mononucleosis infecciona, es decir, síntomas como fiebre, sarpullido, dolor articular y ganglios linfáticos inflamados, recoge la web de ONUSIDA, el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

La infección por VIH causa el agotamiento y debilitamiento progresivo del sistema inmunitario y puede conducir al desarrollo del Sida, aunque la terapia antirretroviral puede evitarlo al reducir la carga viral en el cuerpo infectado.

En una primera fase, el virus se multiplica activamente en las células infectadas mientras el sistema inmunitario responde disminuyendo la presencia de virus en la sangre. Durante varios años, el organismo puede permanecer en esta situación, pero el VIH se sigue expandiendo.

Aunque no existe una cura para el VIH, hay tratamientos efectivos con medicinas antirretrovirales. Si se empieza de manera inmediata y se toma regularmente, la persona que vive con el VIH tiene una vida de calidad y una esperanza de vida similar a la esperada en el caso de las personas que no han contraído el virus. Estos medicamentos bloquean la reproducción del virus en el cuerpo. Son inhibidores nucleósidos de transcriptasa inversa, inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa e inhibidores de la proteasa. Para que el tratamiento sea efectivo, es necesario combinar distintas medicinas antirretrovirales.

