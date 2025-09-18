Cada vez hay más IA y violencia física en el acoso escolar, que ya alcanza al 12% de los alumnos

El acoso escolar crece en España. El 12,3% de los estudiantes encuestados en un estudio de las fundaciones Anar y Mutua Madrileña afirman que ... han presenciado o sufrido acoso escolar en alguna de sus modalidades. La que más se extiende es el ciberbullying, que «se ha multiplicado por dos», asegura Benjamín Ballesteros, director técnico de Fundación Anar. «Es preocupante, porque es insidioso y persigue a la víctima en cualquier rincón de su vida». Además el acoso puede durar más de un año, en el 15,8% de los casos, meses en el 33% y semanas en la mitad de los casos sufridos. Las plataformas por las que más corre el ciberbullying: Whastapp, Instagram, Tik Tok y videojuegos.

En este tipo de acoso entre menores irrumpe la nueva tecnología de la inteligencia artificial (IA), con una capacidad enorme para hacer «un daño enormemente lesivo», dice Ballesteros. En los casos registrados por el estudio realizado a través de cuestionarios a más de 8.700 menores y 355 profesores, el 54% consistía en vídeos falsos con imágenes o tramos de voz de la víctima, seguido por la suplantación de identidad y memes. La causa del auge de este fenómeno, sobre todo entre estudiantes de 11 y 12 años, está en que «se ha entregado un móvil a un niño cuando tiene 9 años y, tiempo después, el control parental se relaja», prosigue Ballesteros.

Los resultados de la investigación arrojan que una víctima tarda una media de 13 meses en contar lo que está sucediendo. Un 75% de las víctimas es sometida a diario. Hay cada vez más violencia física, que creció 8% con respecto a los datos del año anterior y también aumenta el número de alumnos que dicen que los compañeros no hacen nada para ayudar al acosado (47%, cuatro puntos más que el periodo anterior).

«Es tremendamente alarmante», advierte Lorenzo Cooklin, director genreal de la Fundación Mutua Madrileña. «La conclusión es que no hay un motivo específico que haga que un alumno sea acosado. Puede ser el que saca peores notas pero también el que saca las mejores. Los motivos son cualquiera». Mientras que la motivación para ese complicidad silenciosa de los que no participan pero no hacen nada por evitarlo es «el miedo a ser ellos también víctimas de ese acoso», indica Cooklin. «Nosotros insistimos en que no hace falta unirse y darle una paliza al que hace bullying. Pero hay otras vías: la denuncia a los profesores o los padres».