El Vaticano se aísla para el cónclave: sellos de plomo, sistemas anti-hackers y sin señal telefónica

La palabra cónclave significa 'habitación cerrada con llave'. En esto se ha convertido la Casa San Marta, que ya está aislada del mundo para que ... los 133 cardenales con derecho a voto elijan desde este miércoles al sucesor del Papa Francisco. Porque las votaciones se llevan a cabo en la Capilla Sixtina, bajo los frescos pintados por Miguel Ángel en el siglo XVI, pero los contactos, las conversaciones y negociaciones entre los purpurados se llevan a cabo en la Domus Sanctae Marthae, una especie de hotel creado por Juan Pablo II en 1996 como residencia para los cardenales durante estas reuniones y donde decidió instalar su residencia Bergoglio durante los doce años de Pontificado para disgusto del Vaticano, que prefería que residiera en el apartamento habitual de los pontífices en el Palacio Apostólico.

Situada a la izquierda de brazo corto de la basílica de San Pedro, en el lado opuesto a la mencionada Capilla Sixtina -irán de una a otra en autobús-, sus accesos han sido cerrados con 80 sellos de plomo que solo se romperán cuando haya fumata blanca. Los teléfonos móviles, con los que se vio a muchos cardenales durante el funeral de Francisco, están estrictamente prohibidos, una medida adoptada por primera vez en 2005, cuando fuera elegido Benedicto XVI. Los purpurados tendrán que entregarlos antes del comienzo de la asamblea al igual que sus ordenadores y tablets. Incluso se les registrará dos veces antes de las votaciones.

Para mayor seguridad, además de los inhibidores de frecuencia, se ha cortado la señal telefónica a partir de las 15.00 horas de mañana. «Todos los sistemas de transmisión de la señal de telecomunicaciones para teléfonos móviles presentes en el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano serán desactivados. La señal se restablecerá después del anuncio de la elección del Sumo Pontífice», ha explicado la propia Santa Sede, que matizó que la medida no afectará a la plaza de San Pedro, donde se espera que miles de fieles aguarden al nuevo Sumo Pontífice.

Para hacer frente a posibles ataques informáticos -en los últimos años los hackers han instado asaltar el Vaticano en varias ocasiones- se han encriptado las comunicaciones entre los dicasterios -los ministerios de la Santa Sede- y se estrenará un nuevo sistema de radio.

Sorteo de habitaciones y juramento de confidencialidad

La obsesión por el secretismo llega también a las habitaciones de los 133 cardenales electores -los menores de 80 años son 135, pero el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue se ausentan por motivos de salud-. Se instalarán en solitario en los 120 apartamentos de que dispone la residencia, a los que se añaden las habilitadas en la llamada 'Santa Marta vieja', un edificio adyacente normalmente utilizado para recibir a nuncios de visita en Roma y a cargos de la Curia romana. Para evitar suspicacias, la distribución de las estancias se ha hecho por un sorteo en manos del camarlengo, el irlandés Kevin Farrell, el hombre fuerte del Vaticano en este periodo de interregno papal. Además, algunas de sus ventanas han sido oscurecidas y en la propia Capilla Sixtina se han instalado materiales anti-drones y anti-láser.

Incluso el personal que asiste a los cardenales, que no tiene acceso directo a las votaciones, tuvo que jurar este lunes que no revelarán información alguna. Se trata desde médicos y enfermeros hasta personal de seguridad, de cocina y los ascensoristas. De no cumplir su juramento, además de sufrir sanciones legales podrían ser excomulgados.