Un único acertante de la Bonoloto gana más de 136.000 euros este jueves

R. H. Jueves, 28 de agosto 2025, 22:05 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 28 de agosto de 2025, ha estado formada por los números 1, 5, 6, 7, 11 y 47. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 5.

La recaudación ha ascendido a 2.453.941,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.400.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante premiado con 136.003,54 euros que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 209 de Madrid, situada en Ferraz, 29.

Temas

Loterías y Apuestas del Estado