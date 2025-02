TVE desata la indignación con el estreno de su nueva serie: esto es lo que todos critican

Irene Toribio Viernes, 14 de febrero 2025, 12:47 | Actualizado 12:53h. Comenta Compartir

«Clara Montesinos, miembro de la primera promoción de mujeres policía, en 1979, llega a una comisaría en la que la irrupción de la heroína condiciona la vida de todo el barrio de Vallecas», con esta premisa se anunciaba 'Asuntos internos', la nueva serie de Televisión Española en la que una agente de policía «va a aprender que ser agente es mucho más duro de lo que pensó», apuntan. «Ella luchará por limpiar el barrio… y algo más. En esa lucha encontrará aliados inesperados y enemigos con los que no contaban. Amigos sorprendentes, dobles juegos, y toma de decisiones que harán saltar por los aires sus principios y pondrán en riesgo sus vidas». La cadena anunció su gran estreno para este miércoles, 12 de febrero, a través de sus redes sociales y medios oficiales de TVE: «¡Esta noche, llega a La 1 de TVE el gran estreno de 'Asuntos Internos'! Una serie policiaca ambientada en una comisaría de Madrid en los años sesenta. A las 22:50 horas en La 1».

Sin embargo, horas después, se desató la polémica. ¿El motivo? La serie no comenzó hasta pasados veinte minutos de la fecha de estreno. «Mucha gente en este país tiene q madrugar y no es razonable ponerse a ver una serie un miércoles pasadas las 11 de la noche. Respetar a la audiencia pasa por respetar sus horas d descanso. Cualquier ser humano necesita dormir para rendir. Si la serie no funciona ya tenéis la razón», escribe un usuario de 'X' indignado. «23:00 y todavía no ha empezado asuntos internos, pero eh, que se estrenaba a las 22:50 de la noche», comenta otra. «Se hubiera agradecido puntualidad, acaba de empezar 20 minutos más tarde de la hora prevista», escribe otro.

Todos los usuarios de 'X' coinciden en lo mismo, no son horas de comenzar una serie. «¿Qué necesidad de alargar tanto La Revuelta?», se pregunta un espectador, «se le quitan a uno las ganas de ver cualquier serie», zanja otro.

Pese a la oleada de críticas, las audiencias respondieron bien a la estrategia de Televisión Española. 'Asuntos internos' se situó en su estreno como lo segundo más visto, tan solo por detrás de Antena 3 y su tándem formado por 'El hormiguero' y 'El capitán en América'. Logró anotar un 11,8% de share, superando con creces al 'Late Xou con Marc Giró' (9,6%) de la semana anterior.

Además, los comentarios en redes sociales fueron muy positivos tras su estreno. «Es historicista, está bien traída y usa un género tan televisivo como el policial. Además, cuenta con grandes actores y su duración hace que tengas ganas de más capítulos», comenta un espectador, «me está gustando mucho».