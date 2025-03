La turista española violada en India: «Mi cara está así, pero pensaba que íbamos a morir»

24 horas después de la brutal agresión sexual sufrida por Fernanda, la 'influencer' española de origen brasileño ha querido compartir con sus seguidores cómo ... se encuentra. «Mi cara está así, pero no es lo que más me duele», señala en su última historia de Instagram, al tiempo que muestra su rostro dolorido por los golpes. «Pensaba que íbamos a morir. Gracias a Dios estamos vivos», ha subrayado.

Fernanda fue violada en la noche del viernes por un grupo de hombres en el norte de India mientras viajaba en moto con su marido por varios países del sur asiático desde Pakistán, para pasar luego a Bangladés, India y finalmente llegar hasta Nepal. Hasta el momento han sido detenidos cuatro sospechosos y se han «identificado a otras siete personas involucradas» en la agresión sexual, que están en proceso de busca y captura por un equipo de investigación especial.

La agresión se produjo en una zona remota en el Estado de Jharkhand, donde la pareja había parado para descansar en una tienda de campaña. Mientras dormían fueron atacados por «entre ocho y diez» personas, que agredieron sexualmente a Fernanda. Tras poner la denuncia, Fernanda fue trasladada al Centro Médico Comunitario de Saraiyahat, en Dumka, donde recibió asistencia médica.

«Estamos en el hospital. Nos han asaltado en nuestra tienda, nos han golpeado, me han puesto un cuchillo en el cuello diciéndome que me iban a matar y a Fernanda la han violado siete tíos. Nos han dejado dormir en el este centro sanitario y luego nos han llevado a otra ciudad a setenta kilómetros para hacer las pruebas de ADN en otra clínica», explicó Vicente en una publicación en Instagram pocas horas después del lamentable suceso. Más dramático fue el testimonio de Fernanda que confesaba que «nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Teníamos muy poco, su verdadero motivo era violarme. Ya os contaremos más».

Por su parte, la Embajada de España en India, que está prestando atención consular a la turista y a su marido, ha querido agradecer este domingo las muestras de apoyo recibidas. «Gracias a todos por su apoyo. Necesitamos mantenernos unidos en nuestro compromiso de poner fin a la violencia contra las mujeres en todo el mundo», ha señalado en su cuenta de la red social X.

Un país peligroso para las mujeres

India es considerada desde hace años como uno de los países del mundo más peligrosos para las mujeres. En sus recomendaciones de viaje, el Ministerio de Asuntos Exteriores español aconseja «extremar las precauciones». «Tras el incremento de agresiones sexuales a extranjeras se recomienda no viajar en solitario y evitar los lugares masificados o las situaciones que puedan dar lugar a roces o contacto físico con desconocidos», señala.

«Se aconseja evitar lugares poco transitados o desplazamientos de noche (evitando usar el transporte público solas, ya sea en taxi, metro o motocarro), incluso en las principales ciudades turísticas», añade. En caso de peligro, recomienda llamar a la Policía e informar inmediatamente al servicio de asistencia consular de la Embajada «para poder ofrecerle apoyo y guiarla en el proceso».

En 2022 se reportaron en India una media de noventa violaciones diarias. Sin embargo, muchas de estas agresiones sexuales no se notifican por el estigma que suelen sufrir las víctimas y también debido a una falta de confianza en la labor de la Policía.