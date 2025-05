El Tribunal de Estrasburgo condena a Suiza en una sentencia climática histórica

Por primera vez un alto tribunal se ha pronunciado sobre la responsabilidad de los países en la lucha contra el cambio climático. El Tribunal Europeo ... de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha condenado este martes a Suiza por no tomar suficientes medidas en la lucha contra el cambio climático en una sentencia histórica, aderezada por la singularidad de las demandantes: la asociación suiza de mujeres mayores por el clima. En otra demanda igual de particular, el tribunal ha rechazado la pretensión de seis jóvenes portugueses de hacer pagar a 32 países europeos por su inacción frente a la crisis climática. En este caso, una condena podría haber tenido consecuencias vinculantes para esos estados, entre ellos España.

Diecisiete magistrados han analizado tres causas que enfrentaban a seis jóvenes portugueses, una asociación de ancianas suizas y un ciudadano francés contra 32 países –los veintisiete que forman parte de la Unión Europea (UE), Reino Unido, Suiza, Noruega, Turquía y Rusia–. Los demandantes denunciaban el incumplimiento de las medidas climáticas a las que se comprometieron en el Acuerdo de París, firmado en 2015, y criticaban la «inacción» de los gobiernos en materia medioambiental.

En la causa de la asociación Swiss Senior Women for Climate Protection (Ancianas suizas para la protección del clima) contra Suiza, la única que ha resultado exitosa, el tribunal considera que existen «algunas lagunas críticas» en su marco regulatorio nacional de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero y que el país «no ha cumplido sus objetivos» a este respecto. La corte apunta que «al no actuar a tiempo y de manera adecuada con la elaboración, desarrollo e implementación del marco legislativo y administrativo, el Estado demandado no cumplió con sus obligaciones».

Estas apreciaciones son suficientes para que los magistrados determinen una violación del artículo 8 de convenio y señala que Suiza «no tomó las acciones necesarias para enfrentar los efectos adversos del cambio climático».

Seis jóvenes portugueses

En el litigio que enfrentaba a seis jóvenes portugueses contra 32 Estados, no lo tiene en cuenta. Apunta que los demandantes se encuentran bajo jurisdicción de Portugal «mientras que no se ha establecido ninguna jurisdicción con respecto a los demás Estados demandados» por lo que declara «inadmisible» la denuncia contra el resto de países. En cuanto a la denuncia contra el gobierno luso, se ha rechazado igualmente porque los demandantes no hanb agotado los recursos internos.Por estas razones, los magistrados han decidido por unanimidad declarar inadmisible el resto del recurso.

En todo caso, las decisiones de la corte con sede en Estrasburgo marcarán un antes y un después en los litigios climáticos y definirá las obligaciones en la lucha contra el cambio climático de los 46 estados miembros del Consejo de Europa sometidos a su jurisprudencia. La activista climática Greta Thunberg se ha desplazado hasta la ciudad francesa para seguir la lectura de la sentencia. «Este es solo el principio de los litigios climáticos. Cada vez más gente está reclamando más acciones a países y gobiernos. La decisión de hoy solo significa que tenemos que luchar más todavía. Estamos en una emergencia planetaria que pone en peligro países, especies... y vamos a usar todos los instrumentos a nuestro alcance en esta lucha. No nos rendiremos», ha asegurado la activista sueca en declaraciones a los medios.