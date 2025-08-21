Tres afortunados del sorteo de La Primitiva de este jueves se llevan más de 73.000 de euros

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 21 de agosto, ha estado formada por los números 6, 22, 46, 38, 43 y 34. El número complementario es el 36, el reintegro el 2 y el Joker, 7632734.

La recaudación ha ascendido a 11.406.499 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 59.500.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 5.605 de Abla (Almería), situado en avenida Santos Mártires, 17; en el número 58.075 de Cabañaquinta - Aller (Asturias), situado en avenida Constitución, 4; y en la Administración de Loterías número 56 de Madrid, situada en Conde de Peñalver, 21. Cada afortunado ha ganado un premio de 73.791,29 euros.