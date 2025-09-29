HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Tres afortunados en el sorteo de La Primitiva ganan 35.000 euros cada uno este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 5.921.551 euros

R. H.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:27

La combinación ganadora del sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este lunes, 29 de septiembre, de 2025 es la siguiente: 1, 8, 14, 25, 34 y 49. En cuanto al complementario, el número 16 ha sido el ganador. Y el reintegro es para el número 0. Por otra parte, la combinación ganadora del Joker fue 5306549.

La recaudación del sorteo ascendió a 5.921.551 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 35.148,68 euros cada uno y que han sido validados en el Despacho Receptor Nº 13.335 de Perafita (Barcelona), en el Nº 42.055 de Jerez de la Frontera (Cádiz) y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

.

