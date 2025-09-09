HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten un premio de más de 150.000 euros

La recaudación del sorteo ascendió a 2.615.603 euros

R. H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 22:30

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este martes, 9 de septiembre de 2025, está compuesta por los números 2, 14, 21, 24, 28 y 45. El complementario ha sido el 3 y el reintegro, el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 52.579,02 euros cada uno que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1de Fuengirola (Málaga), situada en Avda. Conde San Isidro, 33 A Bajo 2; en el Despacho Receptor nº 55.325 de San Cibrao das Viñas (Ourense), situado en Pl. Barreiros, Crta. Nacional 525 Km. 230 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.615.603 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  2. 2 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  3. 3 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  4. 4 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  5. 5 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  8. 8 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  9. 9 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  10. 10

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten un premio de más de 150.000 euros

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten un premio de más de 150.000 euros