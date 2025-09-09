Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten un premio de más de 150.000 euros

R. H. Martes, 9 de septiembre 2025, 22:30 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este martes, 9 de septiembre de 2025, está compuesta por los números 2, 14, 21, 24, 28 y 45. El complementario ha sido el 3 y el reintegro, el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.700.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes premiados con 52.579,02 euros cada uno que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1de Fuengirola (Málaga), situada en Avda. Conde San Isidro, 33 A Bajo 2; en el Despacho Receptor nº 55.325 de San Cibrao das Viñas (Ourense), situado en Pl. Barreiros, Crta. Nacional 525 Km. 230 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.615.603 euros.

