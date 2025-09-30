HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Loterías y apuestas

Tres acertantes del sorteo de la Bonoloto se reparten más de 150.000 euros este martes

La recaudación del sorteo ascendió a 2.632.228 euros

R. H.

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:37

La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto de este martes, 30 de septiembre de 2025, está compuesta por los números 3, 11, 22, 26, 29 y 42. El complementario ha sido el 48 y el reintegro, el 7.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.632.228 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.900.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, premiados con 53.427,64 euros y que han sido validados en la Administración de Loterías Nº 1 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en la Nº7 de Barakaldo (Bizkaia) y en la Nº 66 de Valencia.

