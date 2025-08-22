Tres acertantes de la Bonoloto se embolsan más de 49.000 euros este viernes

R. H. Viernes, 22 de agosto 2025, 22:15 Comenta Compartir

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 22 de agosto, ha estado formada por los números 8, 9, 27, 33, 36 y 44. El número complementario es el 40 y el reintegro, el 20.

La recaudación ha ascendido a 2.414.858,50 euros.

De primera categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar un millón de euros.

De segunda categoría (cinco aciertos + complementario) existen tres boletos acertantes, que han sido validados en el despacho 71.095 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), situado en la calle Cristóbal Colón número 8; en el número 85.605 de Valladolid, situado en Avenida de Segovia, 11-13; y en la Administración de Loterías número 1 de Leganés (Madrid), situada en Plaza de España 2. Cada uno ha ganado 49.818,82 euros.