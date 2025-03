«Tras la pandemia nos hemos relajado en el cumplimiento de las normas de tráfico»

Cuando Pere Navarro (Barcelona, 70 años) llegó por primera vez a la Dirección General de Tráfico (DGT) en 2004, quince personas morían cada día en ... las carreteras españolas. La cifra se ha reducido a tres diarias en su segunda etapa (desde 2018) y, aunque los márgenes para continuar bajando son cada vez más estrechos, sigue empeñado en mejorar la siniestralidad vial, sobre todo en las carreteras secundarias, que concentran el 75% de los accidentes mortales. La ley de Tráfico, que entró en vigor hace once meses, ya suprime la posibilidad de rebasar en 20 kilómetros los límites de velocidad en los adelantamientos en estas carreteras, y Navarro confía en que esa medida se traduzca en un descenso de los choques frontales.

-El año pasado se cerró con 1.145 muertos en las carreteras, un 4% más que en 2019 (el año de referencia por la pandemia)...

-No es una buena noticia. Pero coloquémosla en su justa medida. También subieron los desplazamientos, el censo de conductores y el parque de vehículos. No es un fracaso de la política de seguridad vial, como alguien dijo.

-La pandemia ha cambiado muchas cosas, ¿también nuestra forma de conducir?

-Ha habido como un descorche, como una filosofía de 'carpe diem', de aprovecha hoy y mañana ya veremos, lo que ha conllevado una relajación en el cumplimento de las normas de tráfico. Puede que tenga que ver con que, tras un tiempo de muchas prohibiciones, se ha generado cierto rechazo a todo lo que suene a regulación. Ha ocurrido en España y en otros países europeos.

-Uno de cada cuatro fallecidos no llevaba el cinturón de seguridad, el ministro Marlaska anunció una respuesta más contundente. ¿En qué se traducirá?

-La seguridad vial es educación y formación más vigilancia y control. Seguiremos reforzando ese binomio. Y continuaremos insistiendo en el uso del cinturón porque es la diferencia entre morir o no morir en un accidente de tráfico. La mitad de los fallecidos se habría salvado con él puesto.

-Es partidario de que los coches no arranquen sin el cinturón de seguridad puesto o de limitar su velocidad automáticamente a 120… ¿o está fuera del debate?

-Es interesante, pero el gran salto adelante en seguridad vial va a ser el vehículo conectado que permitirá que el coche no dependa exclusivamente del factor humano. Vamos a un horizonte en el que, si se produce un error humano, la tecnología te lo arreglará. Es más, es posible que ni queriendo, puedas tener un accidente.

-Hace unos días nos sobrecogimos con el tremendo accidente cerca de Calatayud que acabó con la vida de una familia con la mujer embarazada…

-E iban cumpliendo todo. Pero el otro conductor invadió su carril, un choque frontal con un resultado dramático. Eso es violencia vial.

-Ese trágico accidente se produjo en una carretera convencional, de un único sentido en cada carril. De cada cuatro fallecidos, tres mueren en esas vías. ¿Falta mantenimiento?

-Siempre se puede mejorar el estado de las carreteras. Pero también hay que adecuar la conducción a la vía por la que estás circulando. No puedes conducir por una secundaria como si fuera una autovía. El 44% son salidas de la vía, y salidas de la vía eres tú solo, con tu entorno y tus circunstancias, no puedes culpar a nadie más. Y por otro lado, para tratar de evitar esos choques frontales hemos suprimido que se pueda superar en 20 kilómetros la velocidad máxima para adelantar en las carreteras secundarias. Éramos el único país de Europa que lo mantenía. Con esta medida deberían bajar los fallecidos por este tipo de colisiones.

-Han descendido los usuarios vulnerables fallecidos (motoristas, ciclistas y peatones), pero han aumentado las víctimas de turismos. Antes era al revés…

-Pero no me atrevería a hablar de un cambio de tendencia. Si cogemos la serie histórica compruebas que cada año hay algo más de fallecidos vulnerables y algo menos de fallecidos sobre cuatro ruedas.

Menos motoristas fallecidos

-Lo que sí que ha habido es un descenso significativo de motoristas muertos.

-Hicimos un plan de señalización en los cien tramos donde más accidentes de motoristas se producían. Y ahora, cuando damos el balance del fin de semana, se informa de los motoristas muertos. Esto ayuda a concienciar. Se está haciendo una política de moto. Somos el referente en Europa y nos llaman de Latinoamérica para que les contemos nuestra experiencia.

-¿Confía en el airbag para motoristas?

-Sí, mucho. Es pasar de llevar protegida la cabeza a llevar protegido el torso. El salto va a ser importante. Ya está en trámite el contrato para que la Guardia Civil de Tráfico vaya con airbag. Antes de lanzar una campaña, la policía tiene que dar ejemplo.

-De los 126 peatones atropellados en carreteras, muy pocos, solo un 8%, llevaba prendas reflectantes. ¿Le sorprende?

-Estamos estudiándolo en profundidad porque, además, uno de cada diez fallecidos en carretera ya son peatones y más de tres de cada diez fallecidos en vías rápidas murieron cuando se habían bajado del vehículo. Tenemos el V-16 (un dispositivo luminoso para el techo del coche), muy útil para no tener que salir del vehículo para colocar los triángulos en una vía con mucho tráfico. En Luxemburgo han suprimido la obligación de bajar a colocar los triángulos y no lo han sustituido por nada. Han visto que es más peligroso bajar a colocar el triángulo que no colocarlo. Y en España… es una línea de trabajo.

-El número de fallecidos entre los 55 y los 64 años ha crecido casi un 25%. ¿Nos estamos confiando en esa franja de edad?

-A lo mejor quiere decir que los jóvenes han asimilado la cultura de la seguridad vial y de la sostenibilidad, y son estos conductores los que tienen que cambiar hábitos y comportamientos. Y les cuesta más. Recuerdo un estudio que se hizo sobre el alcohol, y eran los de esta franja de edad los que daban más positivos por alcoholemia, y el retrato robot era coche bueno, restaurante bueno y vino bueno, y al postre un gintónic o un whisky… Ojo con esa franja de edad, son los triunfadores.

-Nuestras cifras de muertos están por debajo de la media europea, pero países del norte como Suecia o Dinamarca están mejor. ¿Qué hacen allí que no hacemos nosotros?

Llevan muchos años trabajando la seguridad vial. Y son otra cultura. Son calvinistas y nosotros mediterráneos. Nos gusta la fiesta, nos gusta beber y coger el coche para ir a la playa o la montaña. Allí son más estrictos. Si se les rompe el protector del intermitente, cogen el coche para ir al taller a repararlo. Aquí hasta que no te para la Guardia Civil o pasas la ITV, no lo arreglas. También es verdad que no tienen tantas motos ni setenta millones de turistas que alquilan coches y tienen accidentes también. Por eso, lo de España tiene mucho mérito.

-Los animales sueltos están generando más siniestralidad que nunca…

-Sí, hay provincias donde el 30% de los accidentes en carretera son por animales. Es un tema que toca a todos, al propietario de los cotos de caza y a las demarcaciones de carreteras, que tienen que facilitar el paso de la fauna por sitios seguros para animales y conductor. Y en el próximo catálogo de señales habrá una señalización específica con la iconografía de un jabalí. De los 31.000 accidentes con animales implicados, casi trece mil eran jabalíes.

El B1 para menores, en 2024

-¿Para cuándo el nuevo permiso de conducir B1 para que los menores de edad (16 y 17 años) puedan conducir coches pequeños?

-En estos momentos se está acabando de discutir una nueva directiva de permisos de conducir en Bruselas. Este año debe cerrarse, quizá este semestre. Entonces aprovecharemos para incorporar el B1 al reglamento de conductores. Ya será en 2024.

-¿Es partidario de ser más exigente para renovar el carnet a partir de los 65 años?

-Sí, pero depende de las condiciones físicas. Nunca se va a prohibir a nadie conducir por razón de edad. Será por las condiciones físicas. Ahora a partir de los 65 renuevas por cinco años. Pero prorrogar cinco años el carné a alguien con 90 parece raro.

-¿El móvil al volante sigue siendo un problema?

-El móvil sigue siendo un problema en tráfico, en seguridad vial y casi diría que social. Yo creo que informar y concienciar sobre su riesgo lo hemos hecho. Vigilar y controlar es más difícil. Necesitas que un agente de la autoridad te haya visto conduciendo con el móvil en la mano y no es tan fácil. Por eso insistimos en la autoresponsabilidad.

-¿Y el manos libres como alternativa?

-No es una solución. Te distrae del volante, tienes la cabeza ocupada en la conversación.

-Ha insistido también en el riesgo que comporta encender un cigarrillo...

-Fumar conduciendo es peligrosísimo, todos lo sabemos. Buscar la caja del tabaco, extraer el cigarillo, buscar el mechero hasta encender el pitillo… y todo esto conduciendo, y luego, si eres buen ciudadano, tienes que echar la ceniza en el cenicero. Y si eres mal ciudadano por la ventanilla, y la punta roja te puede volver a la cara… Pensamos en prohibirlo, pero en Europa nadie lo ha hecho. Sí se va a prohibir si hay niños menores o embarazadas, pero por un tema de salud pública.

-La Ley obliga desde enero a los 150 municipios de más de 50.000 habitantes que hay en España a contar con áreas de restricción al tráfico de los vehículos más contaminantes, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), pero apenas una docena de ayuntamientos se ha sumado a la medida…

-Veremos cómo se va implantando esta norma. Pero a pocos meses de las elecciones, cualquiera entenderá que un ayuntamiento evite imponer una zona de bajas emisiones.

-Tenemos uno de los parques móviles más viejos de la UE, ¿cómo va a ser la transición al vehículo electrico?

-Todos estamos alineados con la descarbonización del transporte, pero el discurso de 'tiro a la chatarra el viejo y contaminante y me compro un coche nuevo eléctrico' es correcto, pero no del todo realista. El que tiene un coche de trece años (la edad media en España) seguramente no anda para comprarse uno eléctrico, que es caro. El 70% del parque de vehículos tiene más de siete años y el 30% menos de siete años. El objetivo es revertir esos porcentajes. Y eso se hace con el vehículo seminuevo. Hay miles de automóviles de empresas de alquiler y de renting, que a los pocos años los ponen a la venta y están en perfectas condiciones. Habría que incentivar el vehículo seminuevo, de manera que si tienes un coche de trece años tengas un incentivo para cambiarlo por uno de tres o cuatro. Si pasamos de uno muy viejo a uno seminuevo, irá bajando la edad media del parque de vehículos.

Lo personal y lo político

-¿A los 70 ha pensado en dar un volantazo a su vida o se ve en un tercer mandato al frente de la DGT?

-Todo lo que he planificado en mi vida nunca ha salido y lo que ha salido nunca lo había planificado, con lo cual intento hacerlo hoy bien.

-¿Ha pensado alguna vez eso de carretera y manta? ¿hacia dónde tiraría?

-Tengo un recuerdo brutal de aquellos viajes de amigos con todo lo que suponía de libertad. Yo tiraría hacia un viaje largo... el centro o el norte de Europa.

-¿Le sigue gustando conducir?

-Conduzco porque me hace falta, pero ya no me supone un placer. Me imagino que es por todo lo que he visto. Después de los años que llevo aquí y los accidentes que he visto de todo tipo, le tengo un cierto respeto. Antes de venir aquí disfrutaba conduciendo. Ahora no.

-Usted es catalán, el suflé en su tierra ha bajado, pero las reivindicaciones de referéndum siguen ahí. ¿Seguirá siendo la patata caliente del próximo gobierno?

-La Cataluña actual no es la de hace unos años. Y aunque el tema no está resuelto, no se puede vivir en la efervescencia. No van a ser tiempos fáciles para gobernar, ni aquí ni allí. Haría falta volver a tener visión a medio y largo plazo. Ahora todo es a muy corto plazo. Hay mucha táctica y poco sentido de Estado. Este es un país en el que a veces tengo la impresión de que la gente vota 'contra' y no 'a favor'. Y así cuesta construir un país. El gran salto adelante pasa por la coordinación y la cooperación entre administraciones. Y en eso estamos.