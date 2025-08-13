HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos trabajan para apaciguar el fuego.
Bomberos trabajan para apaciguar el fuego. AFP

Así trabaja la UME con los incendios que asolan España

Casi un millar de militares se desplazan a los distintos incendios del país

M. G. C.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:16

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados cerca de un millar de efectivos en siete incendios activos en distintas provincias, según ha informado en su cuenta oficial de X. Las operaciones se concentran en Tres Cantos (Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas y Puercas (Zamora), Yeres y Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Ourense). En total, 920 militares trabajan sobre el terreno realizando labores de control y extinción, con secciones distribuidas según la magnitud de cada foco.

El cabo Antonio Diosdado ha explicado que el despliegue incluye tres secciones en Paradiña y Gallegos del Río (Zamora), así como refuerzos en Navalmoralejo, Yeres y Charandrexa de Queixa. «Acabamos de llegar a Zamora para relevar al batallón de León», ha indicado, subrayando que este sistema de relevos permite mantener unidades disponibles para intervenir de forma inmediata en nuevos focos.

Noticias relacionadas

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

El mapa de los incendios, día a día: así avanzan las hectáreas quemadas en 2025

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

¿Fuegos indomables o mejor control? La contradicción en el tiempo de extinción de los grandes incendios

La UME, dependiente del Ministerio de Defensa, cuenta con cinco batallones repartidos por España y un total de 3.500 militares preparados para actuar en situaciones de emergencia. El Ministerio del Interior ha activado este martes la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) para coordinar el despliegue de recursos con las comunidades autónomas afectadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  5. 5 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras
  8. 8 Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres
  9. 9 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  10. 10 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Así trabaja la UME con los incendios que asolan España