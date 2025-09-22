HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laceros sin uniforme atrapan a un perro callejero en una ciudad de Marruecos. Sociedad Protectora de Animales de Marruecos (Société Protectrice des Animaux du Maroc / Spa du Maroc)

A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

Asociaciones y protectoras denuncian el sacrificio masivo de canes para limpiar el país de animales vagabundos antes del Mundial de 2030. «Los están abatiendo de forma cruel»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:15

Marruecos ha declarado la guerra sin cuartel a sus perros callejeros, un exterminio en toda regla para las asociaciones animalista que, sin embargo, las autoridades ... magrebíes justifican por los problemas de salud pública que generan los canes, sobre todo por la transmisión de enfermedades infecciosas como la rabia. Pero ha sido la crueldad de las matanzas lo que ha alcanzado eco mundial conmocionando a todos. Hay vídeos y fotografías que ponen los pelos de punta. Perros moribundos encenagados en sangre o hacinados en jaulas diminutas; cadáveres de canes tiroteados (se aprecian los agujeros de las balas en el lomo) y arrumbados como basura en los vertederos; laceros sin uniforme ensañándose sin escrúpulos con los indefensos animales, que aúllan aterrorizados… un salvajismo que empaña la imagen que el país africano quiere presentar de cara al Mundial de Fútbol de 2030, del que es coorganizador junto a España y Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  7. 7

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  8. 8 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  9. 9

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz
  10. 10 Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos

A tiros y con veneno contra los perros callejeros en Marruecos