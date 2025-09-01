HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Exterior del centro de acogida de menores de Hortaleza (Madrid). EFE

Tensión en un barrio de Madrid tras el arresto de un menor por una agresión sexual cerca de un centro de acogida

Dos encapuchados agreden a varios migrantes después de que se conociera la denuncia de la adolescente

C. P. S.

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:49

La tensión se ha disparado en el barrio madrileño de Hortaleza después de que la Policía haya detenido a un menor de origen marroquí por ... una presunta agresión sexual a una joven de 14 años cerca de las instalaciones del Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros.

Espacios grises

